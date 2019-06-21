Seçime 2 gün kala AK Parti'den Saadet Partisi'ne ziayret

İBB Başkanlığı için yapılacak 23 Haziran seçimlerine 2 günden az bir zaman kala AK Parti, seçimlere kendi adayıyla katılan Saadet Partisi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin ile Saadet Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi.

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım da 1 hafta önce Saadet Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete’yi ziyaret etmiş ve “Dünyaya bakış, ahirete bakış, yaşayışta ne farkımız var? Şuna ben de katılıyorum. Siyasetin sert rüzgârlarında yanlış anlaşılacak söylemler olabilir. Onun için Saadet Partili kardeşlerim incinmiş olabilir. Ben bu yüzden dolayı da kendilerinden özür diliyorum. Böyle bir hata varsa bu da bizim sorumluluğumuz. Bu da seçim yatırımı gibi düşünülmesin” ifadesini kullanmıştı.

Saadet Partisi 31 Mart’ta İBB Başkanlığı seçimlerinde 100 bine yakın oy almıştı.