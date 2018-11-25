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  4. 25 Kasım 2018 12:04

Seçime aylar kala İstanbul'da Binali Yıldırım krizi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yerel seçimlerde İstanbul'un ilçeleri için belirlenen adaylara itiraz etmesi üzerine adaylığı açıklanmasının ertelendiği iddia edildi.

Seçime aylar kala İstanbul'da Binali Yıldırım krizi
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbul'un ilçeleri için belirlenen adaylara itiraz etmesi üzerine adaylığının açıklanmasının ertelendiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün büyükşehir ve illerin arasında yer aldığı 40 belediye başkanı adayını açıklarken, İstanbul'un ilçelerinin aday belirlemesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 10 ili erteledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir milletvekilleri de aday açıklaması için dün İstanbul'a çağrılmıştı. İstanbul'a adaylığına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım'ın ilçelerde belirlenen adaylardan bazılarına itiraz ettiği, ilçe adayları netleştirilinceye kadar adaylığının açıklanmasının ertelenmesine karar verildiği kaydedildi.

Erdoğan ile bu süreçte iki kez görüşen Yıldırım'ın, hemşehrisi de olan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in yeniden aday gösterilmesini istediği ileri sürüldü.

Yıldırım'ın başka ilçelerle ilgili olarak da itirazlarını dile getirdiği belirtildi.

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