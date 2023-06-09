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Seçimi en yakın bilen anket firmasından Akşener anketi: Görevine devam etmeli mi?

Seçimi en yakın bilen anket firmasından Akşener anketi: Görevine devam etmeli mi?
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Seçim sonuçlarını bilen BETİMAR Araştırma, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'le ilgili bir anket paylaştı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden araştırma şirketi Betimar, bu kez de vatandaşa "Sizce Meral Akşener İYİ Parti Başkanlığı görevine devam etmeli mi?" sorusunu yöneltti. 

Ankete katılan ve seçimlerde CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisine oy vermiş seçmenlerin yüzde 80'i Akşener'in görevine devam etmesinden yana oy kullandı.

Etiketler akşener meral akşener iyi parti lider
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