Seçimi iptali için ''3 bavul'' yetmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün seçimlerden sonra ilk kez AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na gelerek, İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda Erdoğan’ın bir sunum yaptıktan sonra tek tek soru ve cevap aldığı öğrenildi. Yeni döneme ilişkin ‘yol haritasının’ belirlendiği toplantının ardından AK Parti, YSK’ye ek dilekçe vererek İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi için haklarında hiçbir yargı kararı olmayan 14 bin 712 KHK’li seçmen listesini sundu.

Erdoğan İstanbul seçimlerini değerlendirmek üzere dün öğle saatlerinde Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geldi. 31 Mart sonrası iki kez bir araya geldiği kurmaylarından bilgi alan Erdoğan, üçüncü görüşmeyi il başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mehmet Özhaseki ve İstanbul’un ilçe belediye başkanları, il başkanlarının yanı sıra bazı meclis üyelerinin de katıldığı belirtildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu da katıldı.

Toplantının ardından AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali istemi için YSK’ye yaptığı başvuruya ilişkin ek dilekçe verdi. Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen olamayacağı belirtilen dilekçede, İstanbul’da KHK’li 14 bin 712 kişinin oy kullanması “yeni delil” olarak sunuldu, bu nedenle de seçimin iptali talep edildi. Dilekçede, 298 sayılı yasanın 8. maddesince “kamu hizmetinden yasaklı olanların” seçmen olamayacakları öne sürüldü. AA’ya konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da KHK’li 14 bin 712 kişinin oy kullandığını tespit ettiklerini söyledi. Mahkeme kararı ile kısıtlı olduğu tespit edilen 424 kişiyi daha belirlediklerini ifade eden Yavuz, söz konusu seçmenlerin bulunduğu listeyi YSK’ye ilettiklerini kaydetti. AK Parti, YSK’ye olağanüstü itiraz dilekçesini 16 Nisan’da üç bavulla sunmuştu.

Kazan: İlkel, çağ dışı

AK Parti’nin başvurusunu değerlendiren duayen hukukçu Turgut Kazan, “Bu tam anlamıyla ilkel, çağdışı, insan hakları ve demokrasiyle bağdaşmayan akıl almaz bir istektir. Hukuk içinde değerlendirilemez. Bu da AK Parti’nin nasıl bir parti olduğunu gösterir” dedi. AK Parti’nin KHK’lerle tüm muhaliflerini OHAL’de listelere koyduğunu anımsatan Kazan, “Böyle demokrasi mi olur? Bu durumda AK Parti kendi kendini seçmiş olur” diye konuştu. Bunun ilk adımının, YSK’nin KHK’lilerin belediye başkanı olamayacağı kararıyla atıldığını ifade eden Kazan, “YSK’nin kararı hukukla ve yasayla bağdaşmayan bir yaklaşımdı. O da kabul edilemez. Ama AK Parti’nin bu başvurusu hepten ilkelliktir” dedi. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 1989’da verdiği kararla ihraç edilenlerin görevlerine dönmesinin yolunu açtığına dikkat çeken Kazan, “YSK’nin Danıştay kökenli üyelerinin hiç değilse bu kararı bilmelerini beklerdim. Türkiye’de iyi kötü 30 yıl önce yargı buydu. Bugün yargı margı kalmamıştır” değerlendirmesini yaptı.

Kaftancıoğlu: Hukuksuz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Çok vahim bir durum. Kimlerin oy kullanamayacağı madde 8’de açıkça belirtiliyor. KHK ile atılanların oy kullanamaması gibi bir durum yok. Akıllarına estiği gibi farazi şeylerle başvurular yapıyorlar, bu mümkün olmaz. KHK ile attığınız kişilere seçimi kaybettikten sonra oy kullanamaz denmesi hukuki değil” dedi.