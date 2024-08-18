  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Seçimlerde Erdoğan'a destek vermişti, erken seçim istedi

Seçimlerde Erdoğan'a destek vermişti, erken seçim istedi

Güncelleme:

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren YRP lideri Fatih Erbakan erken seçim çağrısı yaptı.

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz adlı programa konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir programda erken seçim çağrısı yaptı.

Ekonomi yönetiminin başarılı olmadığını söyleyen Erbakan "Gıda enflasyonunda dünya şampiyonuyuz. Bu gidişatla çok daha felakete gitme ihtimali yüksek. Böyle bir tabloda, 2025 sonu için veya 2026 ilkbaharı için bir erken seçim olmalı mı? İktidar da muhalefet de şapkayı önüne koymalı bunu tartışmalı düşünmeli." ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Ekol TV'de yayınlanan Armağan Çağlayan'ın 'Sorgusuz Sualsiz' isimli programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı erken seçim ile ilgili bir soruya yanıt veren Erbakan, ekonomi politikalarını başarılı bulmadığını söyleyerek seçim için tarih verdi.

Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"Bunun tartışılmasını istedik. Ekonomide Mehmet Şimşek başa geldi ve enflasyon yüzde 100 arttı. Faizler yüzde 8,5'tan yüzde 55 seviyesine geldi. Akaryakıt da yüzde 100 arttı. Kurlar yüzde 70 oranında arttı. Ekmek 4 liraydı şimdi 10 lira oldu. TÜİK enflasyonuyla bile Avrupa ve OECD birincisiyiz, dünya üçüncüsüyüz. Önümüzde sadece Arjantin ve Suriye var. Gıda enflasyonunda dünya şampiyonuyuz. Bu göstergeler ortadayken bu ekonomi yönetiminin başarılı olduğunu bir süre daha bu ekonomi yönetimine şans vermemiz gerektiğini söylemek çok doğru bir yaklaşım değil.

Bu gidişatla çok daha felakete gitme ihtimali yüksek. Bu nedenle 2025 sonu için veya 2026 ilkbaharı için bir erken seçim olmalı mı? İktidar da muhalefet de şapkayı önüne koymalı bunu tartışmalı düşünmeli. Seçimin de bir maliyeti var ama bir sıkıntıdan kurtulmak için de bir acı çekmek gerekiyorsa bir miktar ona da katlanmak zorunda kalacağız. "

 

Etiketler yrp Fatih Erbakan erken seçim seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını'' Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını'' Ali Koç'u iterek düşürmüştü, ifadesi ortaya çıktı Ali Koç'u iterek düşürmüştü, ifadesi ortaya çıktı Muğla yangınlarında 3 gözaltı var Muğla yangınlarında 3 gözaltı var Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi Aydemir Akbaş’ın cenazesinde arbede çıktı Aydemir Akbaş’ın cenazesinde arbede çıktı Bingöl'de korkutan deprem Bingöl'de korkutan deprem Vergi kaçıranlara müjde: Bakan Şimşek misafirliğe geliyor Vergi kaçıranlara müjde: Bakan Şimşek misafirliğe geliyor Göztepe'nin sessizliği bitti, Ali Koç için çok sert bir açıklama geldi Göztepe'nin sessizliği bitti, Ali Koç için çok sert bir açıklama geldi Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var Türkiye'yi terk etmişti... Yağmur Ünal: ''Bali'ye yerleştim, dönmeyi düşünmüyorum'' Türkiye'yi terk etmişti... Yağmur Ünal: ''Bali'ye yerleştim, dönmeyi düşünmüyorum''
22 yaşında Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı 22 yaşında Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı Tuvana Türkay bisikletle Yunanistan'ı dere tepe keşfe çıktı Tuvana Türkay bisikletle Yunanistan'ı dere tepe keşfe çıktı GİB iddiaları yalanladı: ''Elektronik işlemler için ücret alınmayacak'' GİB iddiaları yalanladı: ''Elektronik işlemler için ücret alınmayacak'' Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Sağlık Bakanı'ndan tarihi itiraf Sağlık Bakanı'ndan tarihi itiraf Güzellik kraliçesi tacı elinden alındı Güzellik kraliçesi tacı elinden alındı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor'a verdiği sözü tuttu TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor'a verdiği sözü tuttu Basketbolda tarihi maç: 4 sayılık basket tarihe geçti Basketbolda tarihi maç: 4 sayılık basket tarihe geçti AK Partili Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti AK Partili Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti