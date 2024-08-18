Seçimlerde Erdoğan'a destek vermişti, erken seçim istedi

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren YRP lideri Fatih Erbakan erken seçim çağrısı yaptı.

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz adlı programa konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir programda erken seçim çağrısı yaptı.

Ekonomi yönetiminin başarılı olmadığını söyleyen Erbakan "Gıda enflasyonunda dünya şampiyonuyuz. Bu gidişatla çok daha felakete gitme ihtimali yüksek. Böyle bir tabloda, 2025 sonu için veya 2026 ilkbaharı için bir erken seçim olmalı mı? İktidar da muhalefet de şapkayı önüne koymalı bunu tartışmalı düşünmeli." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Ekol TV'de yayınlanan Armağan Çağlayan'ın 'Sorgusuz Sualsiz' isimli programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı erken seçim ile ilgili bir soruya yanıt veren Erbakan, ekonomi politikalarını başarılı bulmadığını söyleyerek seçim için tarih verdi.

Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"Bunun tartışılmasını istedik. Ekonomide Mehmet Şimşek başa geldi ve enflasyon yüzde 100 arttı. Faizler yüzde 8,5'tan yüzde 55 seviyesine geldi. Akaryakıt da yüzde 100 arttı. Kurlar yüzde 70 oranında arttı. Ekmek 4 liraydı şimdi 10 lira oldu. TÜİK enflasyonuyla bile Avrupa ve OECD birincisiyiz, dünya üçüncüsüyüz. Önümüzde sadece Arjantin ve Suriye var. Gıda enflasyonunda dünya şampiyonuyuz. Bu göstergeler ortadayken bu ekonomi yönetiminin başarılı olduğunu bir süre daha bu ekonomi yönetimine şans vermemiz gerektiğini söylemek çok doğru bir yaklaşım değil.

Bu gidişatla çok daha felakete gitme ihtimali yüksek. Bu nedenle 2025 sonu için veya 2026 ilkbaharı için bir erken seçim olmalı mı? İktidar da muhalefet de şapkayı önüne koymalı bunu tartışmalı düşünmeli. Seçimin de bir maliyeti var ama bir sıkıntıdan kurtulmak için de bir acı çekmek gerekiyorsa bir miktar ona da katlanmak zorunda kalacağız. "