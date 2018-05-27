Seçimlere 1 ay kala olay iddia: ''Büyük operasyon geliyor''

MHP'den ihraç edilen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oğan, 'Kandil'e operasyon geliyor' iddiasında bulundu.
24 Haziran seçimleri yaklaşırken, MHP'den ihraç edilen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Twitter hesabı üzerinden ses getirecek bir iddiada bulundu.
Sinan Oğan, Twitter hesabından 'Kandil'e operasyon geliyor' bilgisini paylaştı.
Seçim öncesi Kandil’e operasyon geliyor...— Sinan Oğan (@DrSinanOgan) 26 Mayıs 2018