Sedat Peker 8. videoyu yayınladı: Erdoğan'a seslendi

Youtube hesabından paylaştığı videolar ile sürekli gündeme gelen Sedat Peker, çektiği video serisinin 8. bölümünü paylaştı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medyadan “Kıymetli kardeşlerim, biz kol bacak koparacağız dedik mi koparırız. Bizde söz namus. Bir önceki tweetimi kibarlık olsun diye öyle söyledim. Yüce Allah vatan fedailerini, serdengeçtileri, bu vatanın delilerini utandırmasın” ifadeleriyle duyurduğu 8’inci videoyu yayınladı. Peker, 8’inci videosuna da yoklama alarak başladı. Peker yayınladığı videoda mekanı değiştirdiği göze çarptı. Peker’in 8’inci videoyu yayınladığı yeni mekanında pusula, dünya küresi ve Mario Puzo’nun aile kitabını detay olarak kullandı.

Peker, Süleyman Soylu’nun, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tarafından sorulan “10 bin dolar alan kim?” sorusuna verdiği çocuk pornosu yanıtını hatırlatarak, “Bir an önce müdahale edilmesi lazım ve Sorunun üzerine gidip sorunla yüzleştirmemiz lazım” dedi.

Peker’in videosundaki ifadeleri şöyle:

“Süslü Süleyman’a tek ayak üstünde durma cezası vereceğim. Çünkü çok ayıp şeyler söylemeye başladı.

Çakma solculara, gazetecilere selam… Süleyman iççamaşırından sonra çocuk pornosunu örnek vererek konuşmaya başladı. Tedavi görmesi lazım. Süleyman bana artık doktorum diyeceksin. Biz senle artık ahiretlik olduk. Seni cehenneme koysunlar. Diyeceğim beni yanına koyun. Bizim artık ayrılmamız mümkün değil

40 yaşından küçük kardeşlerim sizin sorununuz var. TV’de gördüklerinize inanıyorsunuz. İnanmayın dedim. Bana da inanıyorsunuz. Olaylara şüpheyle bakın. Doğruyu yayalamış olursunuz. Ben sizinle akit yaptım. Söz namus

Çakma solcular, gazeteciler geçmişte bana küfür yazdınız. ‘Ben muhalifleri bayrak direğine asacağım oluk oluk kanlarını akıtacağım’ demedim. FETÖ’cüler dedim. Aynı yalanı defalarca tekrarlarsanız inandırırsınız. ”

Başka bir başbakanlık dönemdeki skandalı anlatacağım. Ozaman da ‘temiz toplum’ diye bağırıyorlardı. Samimi söylüyorum. Bizim düşkün Abdulkadir bir yazı yazmış. ‘Komplo’ diye… Kameraya, tripota, zekaya yenileceksiniz.

KEŞKE TAYYİP ABİ OZAMAN OLAYLARA MÜDAHALE EDİP ÇÖZSEYDİ

FETÖ’cülere, Pelikancılara, Derin Memet’e söyledim. ‘Gelecek’ dedim. Keşke bu kadar anlatım varken Tayyip Abi olaylara müdahale edip çözseydi…

Düşkün Abdulkadir CIA falan deyip duruyor. Onları geç yok öyle bir şey. Onlar da ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

“HANİ KARDEŞLERİMİZLE BERABERDİK”

Filistin’e imgelerle destek vermeye çalıştım. Azerbaycan’da olay oldu. SİHA’ları yolladık. Katar’da sorun oldu. Askeri birlik kurduk. Azerbaycan’da SOKAR var. Alt şirketleri var. Katar’da zaten başka yerler de paralar var. Filistin’de ne var. ‘Hamaset’. Sonra ‘Kardeşlerimizle beraberiz…’ E oraya da yollasaydınız.

‘Devlerimizin maddi skıntısı’ var. Parayı biz toplayalım…İsrail’e giden malların kimin gemileri olduğu belli. ‘Boykot edelim’ ”

“SENİN HİÇBİR GÜCÜN YOKKEN BEN VARDIM”

Böyle bir şey 15 Temmuz’da da oldu. İlk sokağa çıkanlardanım ‘Rütbelileri vurun’ dedi. ‘Kim vurun dedi?’ derseniz. Sedat Peker dedi dersiniz’ dedi. Polis, asker herkes şok içinde. Konuşan siyasetçi, şarkıcı, kıl, tüy. Ben bu tür oyunların içinde olmayı kendime yediremedim. ‘Gel konuşma yap…’ Eşime dedim ‘gitmiyoruz’… ”

Uluslararası bir komplo olduğunu söyledi, bulup getireceğiz dedi. Devlet bulup getirir. Onda bir sıkıntı yok. Beni getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip Abi. Bundan sonraki videoyu ben kardeşiniz olarak karşınıza geçip anlatacağım. Ne zaman tanıştık. İki tane müfettiş, yalan makinası… Ben yalan söylüyorsam iki tane sıkacağım kafama

Bütün bunları halk biliyor. Bir sen bilmiyorsun abi. Asla saygısızlık içinde olmayacağım sana karşı. Ben vatan haini değilim. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Elimden ne geliyorsa yaptım. ”

Ben Kutlu Adalı cinayetini anlatırken deseydim ki “Kıbrıs Rum kesimine Türk kesimini satmak için bu organizasyon yapıldı” deseydim o zaman devlet yargılanırdı. Ben ne dedim bir ayağı Venezuelada bir ucu Kıbrıs’ta bir kriminal yapı var dedim.

Ben deseydim ki Binali Yıldırım’ın Başbakanlığı döneminde, ülkeye sıcak para girsin diye özel gizli bir anlaşma yapıldı deseydim bu kriminal bir olay… Diyorsunuz ki “biz herkesi gidip alırız” e gidin Halil Falyalı’yı alın o zaman. Ama onda kasetler var herkesi çekmiş adam.

Soylu’nun Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz’ın sorularına cevap vermemesine de değinen Peker, “Siz namuslu gazetecisiniz” dedi.

En efsanesi de e biliyor musunuz? Ben diyorsum ya “zulüm Gayretullah’a ulaştı” Bunlar diyor ki Gayretullah FETO ağzıyla konuşmadı. Oğlum manyak mısınız? Yüce Allahlıda mı FETÖ’cü yaptınız.

Abdullah Öcalan’ı yakaladılar getiriyorlar en kötüsü de neydi biliyor musunuz? Adamı yakaladılar getiriyorlar dünyanın her yerinde insanlar üzerine benzin döküp kendini yaktılar. Ben vallahi yapamam çeker vururum kendimi ama vallahi kendimi yakamam.

PKK’nın da derincileri var ama Mehmet Ağar’ın onlarla da araları iyi.

(Alevi meselesiyle ilgili) Bu adamlar bir derdimiz var diyorlar bir haksızlık yapıldı. Çocukluğumuzdan beri duymadığımız bir şey kalmadı. Ellerinden ekmek yenmez, evlenilmez dendi. Bu sorunun çözümü çok kolay.

Bir tane kral yok ki 20 tane padişah geziyor ülkenin içinde.

Mit tırları yakalandıktan sonra biz oraya toplumun duygularını yükseltmek hem de kardeşlerimize yardımcı olmak için Sedat Peker yardım tırları ile yardım gönderdik. Benim adıma giden tırlarla birlikte başka tırlar da oldu. İçinde silahlar var. Bu MİT ya da askerler tarafından organize edilmiyor. SADAT tarafından organize ediliyor. İşlem ya da kayıt yapılmıyor. Bütün her şey benim paramla alınıyor. Sonra bizim arkadaşlar giden tırların El Nusra’ya gittiğini söyledi. Ama benim değil SADAT üzerinden gitti.