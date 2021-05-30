Sedat Peker, ''Boyunlarınızdan bayrak direklerine asacağım'' sözünü kime söylediğini açıkladı

Sedat Peker, konuşmasında “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağım”, “Boyunlarınızdan bayrak direklerine asacağım” sözlerini kime söylediğine açıklık getirdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün 07:30’da 8. bölüm videosunu yayınladı. “Fırtınalarda büyüyen fidanlar rüzgarlarla yıkılmazlar” başlıklı videoda Sedat Peker’in, bu kez görüntüyü çektiği mekanı değiştirdiği görüldü.

Sedat Peker, konuşmasında “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağım”, “Boyunlarınızdan bayrak direklerine asacağım” sözlerini muhaliflere söylemediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

“Mesela çakma solcular ile çakma gazeteciler çoğunuz siz bana küfür yazdınız geçmiş tarihlerde. Orada size dediler ki muhalifleri öldüreceğim dedi, muhalifleri bayrak direklerine asacağım dedi, muhaliflerin kanlarını akıtacağım dedi. Mesela onlara şunu söylemenizi isterim: Bir gram namusunuz şerefiniz varsa, Sedat Peker’in bu söylediği sözü, ben muhalifleri bayrak direklerine asacam, oluk oluk kanlarını akıtacağım. İnanın getiremeyecekler. Çünkü öyle bir şey söylemedim. Ama o kadar tekrar ettiler ki, herkes öyle biliyor, dikkat edin.

Ben 15 Temmuz anma etkinliği yapılırken, bir tane (darbeci) asker üzerine “HERO” tişörtü giyip psikolojik algı yapıp, o zamanlar insanlarda korku vardı, tekrar bunlar yeniden gelirler diye; üst perdeden bir giriş yapayım dedim. Bastil hapishanesini bastıkları gibi siz de cezaevlerini basıp arkadaşlarınızı çıkaracakmışsınız dedim. Vatan evlatları da orada olacak FETÖ’cüler dedim, sizi boyunlarınızdan bayrak direklerinize asacağız dedim. Ben muhali demedim.

Rize’de yaptığım konuşmada da şöyle söyledim. Hamile karılarının yanında şehit edilen kocalarının, çocuklarının yanında şehit edilen babalarının intikamını sizden alacağız, size merhamet etmeyeceğiz, oluk oluk gerekirse kanlarınızı akıtacağız. Bu konuya sonradan değineceğim. Dediğim gibi bu da Gobels taktiğidir. Aynı yalanı defalarca hızlı bir şekilde tekrarlarsanız, toplumun buna inanmasını sağlarsınız. Ben Gobels’in taktiklerini biliyorum. Allah bana fırsat verdi.”