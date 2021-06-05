Sedat Peker Erdoğan'ın yeğeninin eşi ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştı

Sedat Peker, pazar günü yayınlayacağı video öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeninin eşi ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olduğunu söylediği Serdar Ekşi ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştı.

Sedat Peker'in paylaşımı şöyle oldu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abinin yeğeninin kocası petrol dağıtım şirketinin sahibi serdar ekşi’nin karakolda milletvekilinin dövülme hadisesinin ve Suriye'ye giden askeri malzemelerle ilgili yaptığım telefon görüşmesi.

serdar ekşi ne demiştim... Dik duracağız. Sen benle görüşüp sonrasında aleyhimde yapılan çalışmalara ortaklık ettin. Yaptığın her şeyi biliyorum, görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz"