''Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi'' iddiasında yeni gelişme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "suç örgütü lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi" iddiasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğu iddiası üzerine "Bazı kaynaklar, ‘çok gizli tutulması' kaydıyla o ismin bildirildiğini söyledi" diye yazdı.

Saygı Öztürk bugünkü yazısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismini açıklamadığı ve henüz adli işlem başlatılmayan isim ile ilgili "Bir bakan hem böyle bir suç işlendiğini bilecek, hem de bunu Cumhuriyet Savcılığı'na ihbar etmemeyi göze alamaz. Ankara Adliyesine gittiğinde mutlaka bu kişi hakkında bilgi vermiştir. O siyasetçinin kim olduğunu C. Savcılığı da bakan ihbarıyla öğrenmiştir. Bilgi verdiyse soruşturma var mı? Bazı kaynaklar, ‘çok gizli tutulması' kaydıyla o ismin bildirildiğini söyledi. Ancak bu konuda ulaştığım bir belge yok" denildi.

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