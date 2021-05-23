Sedat Peker'den 7. video: Soylu'nun ''iç çamaşırı'' sözlerine yanıt verdi

Sedat Peker, Youtube üzerinden yayınladığı videolara bir yenisini daha ekledi. Peker, İçişleri Bakanı Soylu'nun ''Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz'' sözlerine yanıt verdi.

Kendisine ve adamlarına yönelik operasyonlardan sonra YouTube kanalı üzerinden bir video serisi yayınlamaya başlayan Sedat Peker, gündemi sarsacak iddialar ortaya atmıştı.

7. videosunu sabah saatlerinde yayınlayan Peker, buradaki konuşmasında kendisi hakkındaki "Darbe yapacak, milleti sokağa indirecek" iddialarına ise çok sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Kim size 'Hadi sokağa inip ortalığı yağmayalım' derse bilin ki haindir. Eğer bir gün ben size darbe var, sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır."

"NE VEKİL ADAYI OLACAĞIM NE DE PARTİ KURACAĞIM"

Peker ayrıca siyasete gireceği iddialarını ise çok net bir şekilde reddederek, "Söz, namustur. Yaşadığım sürece ne bir partiden milletvekili olacağım ne de bir parti kuracağım. Bir spor kulübüne başkan dahi olmayacağım." dedi.

SOYLU'NUN "İÇ ÇAMAŞIRI" SÖZLERİNE YANIT VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in "Evimde arama yaptılar. Kadın polis bile yoktu, karımın çamaşırlarını erkek polise arattılar." sözlerine karşılık, "Biz tecavüzcü değiliz, uyuşturucu kullanmadık. Demirden korkan trene binmez. Açsınlar videoyu izlesinler. Çocuğuna dediği gibi yapılmış mı yapılmamış mı? Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz" demişti.

"BEN ÖYLE CEVAP VEREMEM"

7. videosunda bu açıklamalara değinen Peker ise konuya ilişkin şunları söyledi: "Televizyonun karşısında bana 'Karısının iç çamaşırının altına saklanıyor' diyor. Ben ona böyle cevap vermem. Biz, edep ahlak biliriz. İlk geldiklerinde kadın polis yoktu, daha sonra geldi dedim. Daha sonra aramaya katılan iki kadın polise ben teşekkür etmedim mi?"

MEKAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Dubai'de olduğu öğrenilen Peker'in 6 videodur çekimlerini gerçekleştirdiği odasından bu kez farklı bir mekana geçtiği görüldü. Kaldığı otelin toplantı odasında olduğu tahmin edilen Peker'in bu kez arkasında bir yazı tahtası bulunuyor. "İran, Mersin, Sabiha Gökçen" yazan tahtanın önünde ise "Her Şey Seninle Başlar", "Hz. Ali" ve Dostoyevski'nin bir eseri yer aldı.