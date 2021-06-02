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Sedat Peker'den Erdoğan paylaşımı: ''14 Haziran sonrasına bırakıyorum''

Sedat Peker'den Erdoğan paylaşımı: ''14 Haziran sonrasına bırakıyorum''

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla gündemi sarsan Sedat Peker, ''Tayyip abiyle helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bırakıyorum'' dedi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımla kararını duyuran Sedat Peker, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı maaşı namusu kadar olan gazeteciler benim bu pazar Tayyip abiyle helalleşmek için çekeceğim videoyu 14 Haziran’da Sayın Joe Biden ile yapacağı görüşmede Tayyip abinin elini zayıflatmak için çekeceğimin propagandasını yapmaktalar.

Yani bana ajan diyorlar Tayyip abiyle helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bırakıyorum ama söz namus çekeceğim. Bu pazar para alan milletvekilini, pammıköreni ve süslü sülümanı kibrit kutusuna sokacağım. Kırk yaşından genç kardeşlerim bu hafta çok eğleneceğiz hem de çok."

Etiketler sedat peker yeni video tayyip erdoğan twitter
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