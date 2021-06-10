Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelen bir isim daha görevden alındı

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Çetin Ay, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, lüks aracının plakasına “KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu” yerleştiren Almanya’da yasaklı “Osmanen Germania” derneğinin yöneticilerinden olan Taner Ay’ın babası Çetin Ay'ın, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındığını açıkladı.

Odatv'de yer alan habere göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın sorusu üzerine konuşan Başbakan Ersan Saner, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Çetin Ay’ın KKTC Düsseldorf Fahri Temsilciliği görevinden alındığını açıkladı.

Süreç, Sedat Peker'in "Metin Külünk söyledi ben de para gönderdim" dediği ve Almanya'da 2016’dan bu yana yasaklı olan "Osmanen Germania" (Almanyalı Osmanlılar) derneğinin yöneticilerinden Taner Ay’ın, dönemin Başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı masada oturarak çay içtiği bir fotoğrafın ortaya çıkmasıyla başlamıştı.

Söz konusu fotoğraf, “yasaklı” derneğin liderlerinden Taner Ay’ın Instagram hesabında paylaşıldı.

Ay’ın Instagram hesabı incelenmeye devam edildiğinde, son model lüks aracının plakasına “KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu” ibaresini eklediği de gözlemlendi.

Ay ile aynı karede poz veren dönemin Başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah yaptığı açıklamasında, “2-3 yıl önce Ankara’da otele gelip yanıma oturdu, hiç işim olmadı, adını da bilmem” dedi.

ALMANYA’DA ŞEHİR HASTANESİ KURDULAR

Taner Ay babası Çetin Ay ile birlikte Almanya’da çok branşlı şehir hastanesi kurdu. Bugün City Klinik Şehir Hastanesi Almanya’nın en büyük hastanelerinden biri olarak kabul ediliyor. Babası Çetin Ay, Avrupa İş Adamları Platformu kurucularından. Avrupa İş Adamları Platformu Başkanı ve KKTC Duesseldorf Fahri temsilcisiydi.

DEVLET ÜST KADEMESİYLE FOTOGRAFLARI VAR

“Osmanen Germania”nın Duisburg başkan yardımcısı Taner Ay'ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ise çok dikkat çekici...

Mesela... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Metin Külünk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar vs.

Öyle ki...

5 Eylül 2017'de Yargıtay Konferans Salonunda düzenlenen Adli Yıl Açılış Törenine bile katılmış.

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