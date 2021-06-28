  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Sedat Peker'in paylaşımlarında dikkat çeken MİT detayı

Sedat Peker'in paylaşımlarında dikkat çeken MİT detayı

Sedat Peker'in paylaşımlarında dikkat çeken MİT detayı

'Süleyman Soylu'nun kasasını' açıklayacağım diyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

''Akşam Süleyman Soylu'nun kasasını açıklayacağım'' diyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni iddialar öne sürdü. 

Paramount Otel'e tankla girdiği öne sürülen Cihan Ekşioğlu'na birçok suçlama yönelten Peker, Ekşi'nin FETÖ Borsası'nın kuruluşunu icat eden kişi olduğunu iddia etti. 

'Süleyman Soylu'nun kasasını açıklayacağım' demişti: Sedat Peker'den Cihan Ekşioğlu'na şok suçlamalar!

MİT DETAYI
Peker'in paylaşımlarında en dikkat çeken detaylarından biri ise MİT'e ilişkin ifadeleri oldu. 

Cihan Ekşioğlu'na yönelik ''20-Bütün tanıdıklarına Pasaportumun iptali kalkacak, koruma polislerim geri gelecek, tahsisli plakaları tekrar alacağım, sorunlarımı hallediyorum diyorsun ya, yanılıyorsun kardeşim. Milli İstihbaratta görevli, namuslu insanlar var. Senin dosyalarını onlar da takip ediyor. süslü süleyman polisteki dosyalarını kapatsa da istihbarattaki dosyalarını kimse kapatamayacak'' diye yazdı. 

Peker'in paylaşımları şöyle:

 

Söz konusu ifadeler Sedat Peker'in MİT'ten bilgi alıp almadığını sorularını gündeme getirdi. 

Etiketler sedat peker MİT detay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ağrı dağında korku dolu anlar! Ayı saldırısı kamerada
Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı!
Açlık sınırı 2 bin 865 TL'ye yükseldi
Bir yıldız daha kaydı... Olacak O Kadar'ın efsane ismi hayatını kaybetti
Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı
Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek isyan bayrağını çekti
Kılıçdaroğlu ''ss alın'' diyerek gençlere seslendi
TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Dolar, Euro ve altında yükseliş sürüyor
Almanya'dan Türkiye'ye döndü, şimdi paraya para demiyor