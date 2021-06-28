Sedat Peker'in paylaşımlarında dikkat çeken MİT detayı

'Süleyman Soylu'nun kasasını' açıklayacağım diyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

''Akşam Süleyman Soylu'nun kasasını açıklayacağım'' diyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni iddialar öne sürdü.

Paramount Otel'e tankla girdiği öne sürülen Cihan Ekşioğlu'na birçok suçlama yönelten Peker, Ekşi'nin FETÖ Borsası'nın kuruluşunu icat eden kişi olduğunu iddia etti.

'Süleyman Soylu'nun kasasını açıklayacağım' demişti: Sedat Peker'den Cihan Ekşioğlu'na şok suçlamalar!

MİT DETAYI

Peker'in paylaşımlarında en dikkat çeken detaylarından biri ise MİT'e ilişkin ifadeleri oldu.

Cihan Ekşioğlu'na yönelik ''20-Bütün tanıdıklarına Pasaportumun iptali kalkacak, koruma polislerim geri gelecek, tahsisli plakaları tekrar alacağım, sorunlarımı hallediyorum diyorsun ya, yanılıyorsun kardeşim. Milli İstihbaratta görevli, namuslu insanlar var. Senin dosyalarını onlar da takip ediyor. süslü süleyman polisteki dosyalarını kapatsa da istihbarattaki dosyalarını kimse kapatamayacak'' diye yazdı.

Peker'in paylaşımları şöyle:





Söz konusu ifadeler Sedat Peker'in MİT'ten bilgi alıp almadığını sorularını gündeme getirdi.