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Sedat Peker'in sağ kolunun eşiyle ilgili AK Parti detayı ortaya çıktı

Sedat Peker'in sağ kolunun eşiyle ilgili AK Parti detayı ortaya çıktı

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, paylaştığı videolar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Sedat Peker gündem olan açıklamalarına YouTube'da yayımladığı 6. videosu ile devam etti. Peker’in "Birkaç satır bir şey anlatacağım, bunlar birkaç hafta içinde delillendirebilir" ifadelerini kullandığı videoda, Erdal Aras detayı dikkat çekti.

SÜLEYMAN SOYLU İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Sedat Peker, Erdal Aras’a değindiği YouTube videosunun ardından, sosyal medya hesabı Twitter’dan da bir paylaşım yaptı. Süleyman Soylu ve Erdal Aras’ın el ele bir fotoğrafını paylaşan Peker, fotoğrafın Demokrat Parti Genel Başkanlığını kazanma sevinçlerine ait olduğunu iddia etti.

 Cumhuriyet'in haberine göre; 2020 Kasım ayında Aras’ın babası Mirze Aras vefat ettiğinde Sedat Peker’in başsağlığı mesajı yayınladığı görülüyor. Aynı Mirze Aras ismi, Erdal Aras’ın oğlu Sedat Eray Aras’ın kişisel Facebook hesabında da görülüyor.

Sedat Eray Aras, 21 Kasım 2020 tarihli paylaşımında dedesinin ölümünü, “Dedem Mirze Aras hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi yarın saat 2 de Sancaktepe/Yenidoğan Merve Mahallesi Mehtap Camiisinden defnedilecektir” sözleriyle duyuruyor. Bu da hesabın Erdal Aras’ın oğluna ait olduğu iddiasını güçlendiriyor. Sedat Eray Aras’ın profilinde babası Erdal Aras’a ait çok sayıda fotoğraf da görülüyor.

EŞİ AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞ
Erdal Aras’ın ikinci eşi olduğu belirtilen Zübeyde Aras ise Haziran 2015 seçimlerinde AKP’den Antalya Milletvekili Aday Adayı olmuş. Zübeyde Aras’ın Facebook hesabında partinin aday adayı olarak yaptığı çalışmalar ve görüşmelerden fotoğraflar da paylaşılmış.

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Cumhuriyet

Etiketler sedat peker süleymon soylu ak parti
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