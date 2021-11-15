Sedat Peker'in sağ kolunun iddiaları Meclis gündemine taşındı

HDP'li Rıdvan Turan, Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında öne sürdüğü iddiaların araştırılması için önerge verdi.

Önergede şu ifadeler yer aldı: "Bundan kaynaklı olarak başta İYİ Parti Sosyal Medya Direktörü Kerim Çoraklık’a yapılan kumpas ve iktidar karşıtlarına yapılan diğer kumpasların aydınlatılması; Emniyet içinde sosyal medyada algı yöneten, hedef gösteren, gündem belirleyen, fişleyen ve AKP’ye muhalif tüm toplum kesimlerine karşı oluşturulan trol çetesinin ortaya çıkarılması; bu çerçevede Medya-Emniyet-Hükümet arasındaki ilişkilerin ve olayların tüm ayrıntılarıyla incelenmesi amacıyla Anayasa’nın 98., İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir meclis araştırılması açılmasını arz ve talep ederiz."

Sedat Peker’in sağ kolu, İYİ Parti yöneticisine kumpas kurulduğunu itiraf etti: 'Asıl hedef Akşener’di'

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker’in iddia, ifşa ve itiraflarının yer aldığı Duvar kitabında Peker’in sağ kolu olarak bilinen Emre Olur, İYİ Parti Sosyal Medya Direktörü olarak görev yapan Kerim Çoraklık’a kumpas kurulduğunu anlatmıştı.

Çoraklık'ın FETÖ'cü olmadığını ve bunu yaptıranların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla hareket ettiklerini belirten Olur, şunları söylemişti:

'SOYLU'NUN KADROSUNA 'SİVİL MEMUR' OLARAK ALINDILAR'

“Mesela Siber Daire’de ‘sivil memur’ olamazdı. Ancak Soylu ile başladı alımlar. Oradaki ‘sivil memur’ topluluğunun hepsi Soylu’nun trolleriydi. Görevli tüm polis birimlerinin ekranlarını kullanıyordu. Yetkilendirildiler. Kimi isterlerse onların emniyet kayıtlarına ve bilgilerine erişebilirlerdi. Bu trollerin hepsini isim isim biliyorum. Aktif Twitter kullanıcısı görünüyorlar ama aynı zamanda Siber Daire’de ‘sivil memur’ bunlar. Hepsi Soylu’ya yakın kişiler, dostları, ahbaplarıydı ama İçişleri Bakanlığı kadrosuna ‘sivil memur’ olarak alındılar.

'FAHRETTİN ALTUN'LA DA PAPAZ OLDULAR'

Siber suçlara o dönemde 50-100 memur alındı. Yazılımcı, sosyal medya uzmanı, trol her türden kişi var. Hatta Fahrettin Altun’la da papaz oldular bu yüzden. Altun’un ekibiyle Siber Daire ekibi arasında huzursuzluk/husumet var. İktidar içinde her kanadın trol ekibi var. Trol camiasında hangi hesabı kim kullanıyor biliyorum. Minimum 4-5 bin TL maaş ödeniyor. Paraları doğrudan ilgilisi ya da işi veren ödemez. Bir aracı olur. Onlar verir maaşları."