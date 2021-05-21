Sedat Peker'in videoları izlenme rekorları kırıyor

Damga yazarı Barış Yarkadaş, "İktidarın ve yandaş medyanın Sedat Peker sessizliği" başlıklı yazısında Sedat Peker'in videolarının izlenme oranlarına dikkat çekti.

Damga yazarı Barış Yarkadaş, "İktidarın ve yandaş medyanın Sedat Peker sessizliği" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yarkadaş'ın yazısı şöyle:

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bu yazının kaleme alındığı gün, 6. videosunu yayınladı. Peker, bu video da öncekilerde olduğu gibi birbirinden ilginç ve her biri skandal üstü sayılacak iddialara yer verdi. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kardeşinin Zorlu AVM'de telefon tapelerini okuyup ona göre planlar yaptığını, MASAK Başkanı'nın Soylu'nun ekibi tarafından adeta rehin alındığını ve bu yüzden istedikleri her işi yaptırdıklarını iddia etti.

İZLEMEYEN KALMADI

Peker, bu ve buna benzer onlarca iddiayı dile getiriyor. Yaklaşık 40 gündür süren bu ifşaat dizisi, yaptığımı araştırmaya göre, sadece Youtube'ta 70 milyonluk bir izleme rakamına ulaştı. Dikkat edin, bu sadece Youtube'taki rakam... Buna bir de haber siteleri , Twitter ve Facebook'taki görüntülenme sayısını ekleyin... Peker'in videolarının izlenme oranının 100 milyona dayandığını göreceksiniz.

YILIN OLAYI

TikTok adı verilen sosyal medyada ise 10 saniyelik kısa videolar haline getirilen ifşaatın, 250 milyon kez görüntülendiği anlaşılıyor. Tüm bu rakamlar, Türkiye'de her üç kişiden birinin bu videoları izlediği, takip ettiği ya da haberdar olduğunu gösteriyor.

BESLEME MEDYA SESSİZ

Böylesi büyük bir skandal, Türkiye'de her üç kişiden biri tarafından takip ediliyor ama iktidarın beslemesi haline gelen medya, Sedat Peker'in Soylu'ya ve dolayısıyla AKP iktidarına yönelttiği suçlamaları görmüyor, duymuyor, konuşmuyor, konuşamıyor!

İKTİDAR DA DESTEK VERMİYOR

Organize suç örgütü lideri Peker'in suçlamaları karşısında dilini yutanlar sadece besleme medya değil tabii ki... İktidarın temsilcileri de adeta suskunluğa gömüldüler. Peker'in ilk videosu sonrası Soylu'ya destek veren AKP'li birkaç yönetici, o günden sonra bir daha konuşmadı. Soylu, iddialar karşısında adeta yalnızlığa terk edildi.

SOYLU NE YAPMALI?

İçişleri Bakanı Soylu ise şu an bir mafya liderinin ağır iddiaları karşısında kendisini savunmaya çalışıyor. Ancak söyledikleri hiç kimseyi tatmin etmiyor. Çünkü mafya, iletişimin gücünü AKP'den daha iyi kullanıyor. İktidarın kamu kaynaklarıyla besleyip büyüttüğü yandaş medya, söyleyecek hiçbir sözleri olmadığı için, adeta işlevsiz bir "makina parkı"na dönmüş durumda.

Ben kuşkusuz meselenin farklı bir boyutunu ele almak ve tarihe bazı sayıları not düşmek istedim. Yoksa meselenin benim ele aldığımdan çok daha boyutlu ve derin olduğu ortada...

AKP'NİN "OMERTA"SI

Mafya - Medya - Siyaset üçgeni, yıllar sonra yeniden karşımıza çıktı. AKP ise bu görüntü ve çürümüşlük karşısında hiçbir argümanı olmayan hantal bir yığına dönüşmüş durumda. Çürümenin AKP'yi içten içe teslim aldığı, güç ve suç ilişkilerinin AKP'yi mafyanın "Omerta Yasası'' mahkum ettiği görülüyor. Yani; konuşmuyor, duymuyor, görmüyorlar.

TBMM'YE DİLEKÇE VERMELİ...

Onlar konuşmasa da halk kitleleri olan biteni tüm ayrıntılarıyla izliyor ve Soylu'nun bir an önce istifa etmesi ve TBMM'ye başvurarak hakkındaki iddialısın soruşturulması için başvuru yapmasını bekliyor.

Soylu'nun görevde kaldığı her saniye, halkın kurumlara olan güvenini daha da aşağı çekiyor. Çürüme kurumların dört bir yanını sarıyor.

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