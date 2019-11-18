''Şehir hastanelerini hemen kamulaştırın''

Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, şehir hastanelerinde kamu özel işbirliği (KÖİ) modelinden vazgeçildiğini açıklayan Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Bacaksız, “Hizmete açılan 10 şehir hastanesi ve projeleri devam eden şehir hastaneleri ivedilikle Sağlık Bakanlığına devredilmelidir. Şehir hastaneleri için yapılan milyarlarca liralık israfın ve peşkeşin hesabı verilmelidir” dedi.

BAKAN İTİRAF ETTİ

Sağlık Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2020 bütçesini değerlendiren Zekiye Bacaksız, bütçede sağlığa ayrılan payın yüzde 5.2'de bulunduğunu, OECD ülkeleri ortalamasının ise yüzde 9'lar düzeyinde olduğunu kaydetti. Bacaksız, şehir hastaneleriyle ilgili bakanlığın politika değişikliğine gitmesini değerlendirdi.

Bacaksız, şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Modeli'nin uzantısı olarak sağlık hizmetlerinin yürütülmesine dair bir dizi uygulama gündeme getirmiş, kendi yapısını bu uygulamalara yönelik olarak düzenlemeye çalışmış ve nitekim yanlış oldukları açığa çıkınca sil baştan israfı ile halkın sağlığı hiçe sayılmıştır. İnsanımızın 25 yıllık geleceğini ipotek altına alan şehir hastanelerindeki kamu özel işbirliği modeli Sağlık Bakanı'nın bizzat kendi açıklaması ile terkedilmiştir. Sağlık Bakanı, ‘şehir hastanelerini devlet yapsaydı bütçeden daha az para çıkacaktı' itirafında bulunmuştur.”

Bacaksız, sağlık hizmetlerinin planlanmasındaki beceriksizlikler yüzünden ortaya çıkan israfın maliyetlerinin de yine sağlık çalışanlarının sırtına yükleneceğini söyledi.

Cepten harcayacaksak niye vergi ödüyoruz?

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Anayasal bir hak olarak bütününde kamusal bir hizmet olarak yürütülmesi gereken sağlık hizmetleri geçtiğimiz 20 yıl içinde giderek özel sektörün daha fazla üstlenmeye başladığı bir hizmet haline gelmiştir. Özel hastanelerin payı devlet hastanelerinin beşte birini oluştururken, artık yüzde 60'ını oluşturmaktadır. Halkımızın sağlık hizmetlerine yönelik olarak cebinden yaptığı harcamalar her geçen yıl artmaktadır” dedi. 12 kalemde katkı payı alınmaya başlandığını ifade eden Bacaksız, “Daha da ötesi, kamusal sağlık hizmetlerindeki nitelik azalması, vatandaşımızı tıpkı zorunlu BES uygulamalarını andıracak biçimde özel sağlık sigortalarına yönlendirmektedir” dedi.

