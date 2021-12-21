Selahattin Demirtaş: Biz hapse atılmasaydık iktidar tek başına seçilmeyecekti

Eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı Kobani Davası’nda savunma yapan Demirtaş, ''Biz hapse atılmasaydık iktidar tek başına seçilmeyecekti'' ifadelerini kullandı.

Eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı Kobani Davası’nın 8. duruşmasında Sincan Cezaevi Kampüsü’nde devam ediyor.

Burada savunma yapan Demirtaş, önemli açıklamalarda bulundu.

''Biz hapse atılmasaydık iktidar tek başına seçilmeyecekti. Şimdi tekrar kazanmak için bizi içeride tutmaya ısrar ediyorlar'' diyen Demirtaş, ''Ülkenin ekonomik kaynakları peşkeş çekilirken HDP’nin kapatılma davasına ana dava olarak bu görülüyor. Burada yaşananlar 84 milyonu ilgilendiriyor'' ifadelerini kullandı.

''DAHA FARKLI BİR SEYİR ALACAKTIR''

Demirtaş ayrıca şunları söyledi: ''Tüm arkadaşlar moralli olsunlar çözüm siyasi mücadelededir. Dirençle umutla birlikte başaracağız. Daha adil yargı önünde bu davalar da farklı bir seyir alacaktır.

Kalbimiz en yoksulundan, tecritte olana kadar herkesle birlikte atıyor. Arkadaşlarımızın intihara zorlanması, cinayet gibi bir şekilde hayatına son vermeye zorlanması ve hasta tutukluların ölüme terk edilmesi insanlık suçudur. Ama biz siyasi mücadeleyle sonuç alacağız.”