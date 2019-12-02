Selahattin Demirtaş hastaneye sevkediliyor !

Eski HDP Eş Genel Başakanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamanın ardından hastaneye sevk edildiği belirtildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, "Demirtaş'ın sağlık sorunu tespit edilememiştir" açıklamasında bulundu.

Edirne Cezaevi’de tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, ağabeyinin 26 Kasım’da bilincinin kapandığını söyledi. Aygül Demirtaş, ağabeyi Demirtaş’ın yedi gündür hastaneye sevk edilmediğini de kaydetti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Aygül Demirtaş, “26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş’ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sayın Abdullah Zeydan yapmıştır” dedi.

"HAYATİ RİSK ALTINDA"

Demirtaş, “Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir. Cezaevi doktoru da Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik. Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir” ifadesini kullandı.

Demirtaş şunları söyledi:

“Demirtaş’ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar. Durumu yakından izliyoruz. Avukat arkadaşlarımız Edirne’de, 24 saat süreyle gelişmeleri takip ediyorlar.”

"DEMİRTAŞ'IN TEDAVİ HAKKI ENGELLENİYOR"

Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman ise "Cezaevi doktorunun 'İleri tetkik gerekir' raporuna rağmen güvenlik gerekçesiyle oyalama taktiği uyguluyor. Çok kaygılıyız, 7 gün önce nefes darlığı ve bilinç kaybı semptomları yeniden yaşanabilir. Demirtaş'ın tedavi hakkı engelleniyor." açıklamasını yaptı.



HASTANAYE SEVK EDİLİYOR

HDP'den yapılan açıklamada Selahattin Demirtaş hastaneye sevk edildiği belirtilerek, "Sayın Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili vekillerimiz Erol Katırcıoğlu ve Dr. Necdet İpekyüz bugün kendisini ziyaret etmiş ve bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonunda sayın Demirtaş hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili olarak, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır.

Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir.

Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş’ın ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CHP HEYETİ DEMİRTAŞ’I ZİYARET EDECEK

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demirtaş‘ı cezaevinde yarın ziyaret etme karar aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gaziantep Milletvekili (tıp doktoru) Bayram Yılmazkaya ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’den oluşan CHP heyeti sağlık sorunları yaşayan Selahattin Demirtaş’ı Edirne F Tipi Cezaevi’nde yarın ziyaret edecek.