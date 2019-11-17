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  4. 17 Kasım 2019 10:05

Selahattin Demirtaş'a ödül verildi

Cezaevindeki HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, ''2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü'' verildi. Ödülü, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş aldı.

Selahattin Demirtaş'a ödül verildi
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Almanya merkezli uluslararası İlerici İttifak (Progressive Alliance), "2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü"nü bu yıl, 5 Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdi. Ödülü, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş aldı.

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU DUYURDU
Düzenlenen törene HDP Genel Başkan Yardımıcısı Hişyar Özsoy, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve çok sayıda kişi katıldı.

Sezgin Tanrkulu yaptığı paylaşımda, "Stockholm'de hoş bir tesadüf oldu bu akşam. Progressive Alliance Awards (Cesaret Ödülü) 2019'un bu yılki ödülü demokrasi, insan hakları ve barış için çabalarından dolayı arkadaşım aynı zamanda meslektaşım #SelahattinDemirtaş'a verildi" ifadelerini kullandı.

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