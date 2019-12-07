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  4. 07 Aralık 2019 15:06

Selahattin Demirtaş'ın eşi paylaştı: ''Çok öfkeli''

Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı. Paylaşımında "Selahattin ile dün görüştük, çok öfkeli ve üzgündü" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın eşi paylaştı: ''Çok öfkeli''
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, "Selahattin ile dün görüştük. Bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü" dedi.

Bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.

"Selahattin ile dün görüştük. Bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü. Her şeye rağmen dışarıya umut ve moral yüklü selamlarını gönderdi" diyen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Binlerce ailenin kilometrelerce uzaklıktaki cezaevlerinde olan yakınlarını ziyaret edecek imkanı yok. Yıllardır çocuklarını göremeyen yaşlı anne babalar var. Bu yol eziyetinin son bulması için siyasetçilerin ve tüm kamuoyunun duyarlı olmasını bekliyoruz."

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