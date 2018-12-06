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  4. 06 Aralık 2018 19:28

Selahattin Demirtaş'ın itirazına ret

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebinin reddedilişine yapılan itiraz reddedildi.

Selahattin Demirtaş'ın itirazına ret
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Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı sonrası, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı reddetti. Demirtaş'ın tutuklu yargılanmasına devam edileceği belirtildi.

Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "Demirtaş tutuksuz yargılanmalı" kararı üzerine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine tahliye talebinde bulunmuş, mahkeme bu talebi reddetmişti.

Demirtaş'ın avukatlar, talebin reddi üzerine bir üst mahkemeye itiraz etti. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçelerini yerinde bularak oy birliğiyle avukatların itirazını red

DHA

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