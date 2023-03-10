Selahattin Demirtaş'tan ''biz hazırız'' mesajı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz hazırız, herkes hazırsa kalkışa geçiyoruz. Kemerlerinizi bağlayın, değişime doğru yola çıkıyoruz" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından paylaştığı görsel ile 'hazırız' mesajı verdi. 'Biz Hazırız' görselini paylaşan Demirtaş, şunları kaydetti: "#BizHazırız, herkes hazırsa kalkışa geçiyoruz. Kemerlerinizi bağlayın, değişime doğru yola çıkıyoruz." #BizHazırız, herkes hazırsa kalkışa geçiyoruz. Kemerlerinizi bağlayın, değişime doğru yola çıkıyoruz. pic.twitter.com/3ltlUK9yzo — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 10, 2023 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasına dair imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ardından HDP, Twitter hesabından #BizHazırız mesajını paylaşmıştı.