Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt:

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisine ''Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı?'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'Edirne cezaevindeki zat' diyerek seslenerek; ''Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı? Biz tabi bunlarla muhatap olacak durumda değiliz'' demişti.

DEMİRTAŞ'TAN YANIT

Demirtaş, Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

''Erdoğan, miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda'' diye yazan Demirtaş, Erdoğan'a bir teklifte bulundu.

Demirtaş, ''Yine de çok istiyorsan haydi! İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı'ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık. Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın. Var mısın?'' ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle: