Selahattin Demirtaş'tan Pervin Buldan'ı yalanlayan sözler

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın ''"Çözüm sürecinde bize vaat edilenleri açıklamazsak namerdiz'' sözlerini değerlendiren Selahattin Demirtaş, ''Benim bildiğim gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat yok'' dedi.

Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Çözüm sürecinde bizlere partimize heyetimize neler vaat edildi, nelerin yapacağına dair bizlere söz verildi yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz" şeklindeki sözleri gündeme bomba gibi düştü.

DEMİRTAŞ, BULDAN'I YALANLADI

Olayın yankıları sürerken konuyla ilgili bir değerlendirmede Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP'nin eski Genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, Buldan'ın sözleriyle ilgili "Benim bildiğim gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat yoktur. Vaat edilen ve edilmeyen her şey kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Asıl sorun, AKP'nin kamuoyuna açık vaatte bulunmaması ve adım atmamış olmasıdır. Çözüm süreci ne suça ne de suçlamaya konu olmayacak kadar ciddi, ahlaki ve meşrudur. Sayın Eş Başkanımız da eminim ki gizli bir şantaj unsurundan söz etmiyor. AKP'nin çözüm sürecini sahiplenmeyen, kriminal hale getiren tutumunu eleştiriyor ve bunu teşhir etmekten söz ediyor. Ama gerçekten kast ettiği şeyi, elbette kendisi izah edecektir" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ KURACAK MI?

Yeni parti kuracağı yönündeki iddialara da değinen Demirtaş, "Parti kurmak usul ve esasları yasalarda belirtilmiştir. İsteyen herkes, bu çerçevede dilekçesini hazırlayıp partisini kurabilir. Biz HDP'liyiz ve HDP'yi büyütmeye gayret ediyoruz. Diğer tartışmalar benim gündemimde değil" dedi.

BBC Türkçe