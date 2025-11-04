  1. Anasayfa
Selahattin Demirtaş'tan teşekkür mektubu: ''Bahçeli tabuları yıktı...''

Güncelleme:

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisi için ''Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır'' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş için ''Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır'' ifadelerini kullandı. 

DEMİRTAŞ'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş cezaevinden teşekkür mesajı yayımladı. Demirtaş, CHP lideri Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

"BAHÇELİ TABULARI YIKTI"

Demirtaş mesajında şunları yazdı:

"Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum."

"HERKES ŞUNU BİLMELİ VE EMİN OLMALIDIR..."

"Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz" diyen Demirtaş şöyle devam etti:

"Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur, bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor. Feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak ortadan çıkacak, burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkân ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış."

