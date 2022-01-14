  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın YSK üyeleri hakkında sarf ettiği sözleri sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özdağ hakkında bir gazeteye verdiği mülakatta, YSK üyeleri hakkında sarf ettiği sözleri sebebiyle "Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 

Etiketler Selçuk Özdağ hakkında soruşturma Selçuk Özdağ soruşturma yks gelecek partisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gelecek Partisi'nden ittifak açıklaması: ''AK Partili üst düzey bir isim bizi yokladı''
İnsanlık tarihini değiştirecek tarihi keşif!
BİM 14 Ocak cuma aktüel ürünler indirimleri belli oldu
Temaslılara PCR uygulaması bu yüzden mi kalktı ?
Yurt dışında gördü, üretime başladı! Yıllık kazancı 20 milyon TL
Erdoğan'a 14 yıl daha cumhurbaşkanlığı yapabilme imkanı
Profesörden iğrenç taciz: ''Dua et uzaktasın, yoksa yatakta cezalandırırdım''
Erdoğan kurmaylarına kızdı: ''Çalışma neden bitmedi?''
Kredi çekmek isteyenlere kötü haber! Faiz oranları uçtu
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı