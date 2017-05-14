Selin Sayek Böke'nin koltuğuna o isim geliyor

CHP Parti Sözcülüğü ve ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Selin Sayek Böke’nin yerine kimin geleceği belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevi için İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile görüştüğü ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞTÜ

Geçen hafta Böke’nin sürpriz istifasının ardından ilk olarak parti sözcülüğü görevi Bülent Tezcan’a verilmişti. Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberene göre; CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine kimin getirileceği parti kulislerinde tartışılırken, Kılıçdaroğlu, perşembe günü Erdoğdu’yu çağırarak MYK üyeliği teklifinde bulundu. Erdoğdu, bu teklife olumlu yanıt verdi ancak Erdoğdu isminin parti yönetiminde farklı bir tartışma yarattığı da kulislerde konuşuluyor.

MYK’DA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Erdoğdu’nun çarşamba günü yapılacak MYK’ya katılacağı da ifade ediliyor. MYK’da yapılacak tek değişikliğin Erdoğdu ile sınırlı kalmayacağı kulislere yansıyan bir başka bilgi. Kılıçdaroğlu’nun Erdoğdu ile birlikte, Hakkı Süha Okay gibi bazı yeni isimleri de kurmayları arasına alırken, bazı MYK üyeleriyle de vedalaşacağı konuşuluyor.