Sezai Temelli'den İstanbul seçimi yorumu !

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oyunu Yeşilköy’deki Halil Vedat Fıratlı İlkokulu’nda kullandı.

Temelli oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Yarın uzun bir yolculuğa çıkıyoruz, herkes heybesini hazırlasın. Heybesine barış, demokrasi, halkların bir arada yaşama iradesini koysun. Ortak vatanda demokratik cumhuriyeti var edene kadar bu yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Temelli’nin açıklamasında şu başlıklar öne çıktı:

BU ÜÇÜNCÜ YOLDU

Son bir yılda, son dört yılda yaşanan adaletsizliğe karşı toplumun gerçek anlamda bir itirazı ve tepkisinin ortaya çıktığı bir seçim oldu. Bunu hep birlikte uzun süre dile getirdik.

Türkiye çok ciddi hukuksuzluk ve adaletsizlik sürecinden geçiyor. Türkiye tam anlamıyla tecritleştirilmiş durumdaydı. Tekçi anlayışı, otoriter rejimi, hukuksuzluğu meşrulaştıran OHAL anlayışını dayatan bir sistemle karşı karşıyaydık.

31 Mart seçimlerinde buna karşı çok ciddi itirazımızı ortaya koyduk. HDP olarak Türkiye’de yeni bir yol açılması hareketiyle stratejimizi ortaya koyduk. Evet bu üçüncü yoldu.

Tabi 31 Mart’a giderken yaşadığımız adaletsiz süreçten 31 Mart sonrasında çok daha hukuksuz süreçle karşılaştık. Hem YSK marifetiyle hem de iktidarın her türlü adaletsiz ve hukuksuz uygulamalarından kaynaklı…

Muş, Malazgirt, Viranşehir, Şırnak gibi yerlerde her türlü hukuksuzluk, adaletsizliğe rağmen iptal edilmedi. İstanbul da meşru olan bir seçim yok sayıldı ve halkın önüne sandık getirildi.

Hesapları bu türden adaletsizlik ve hukuksuzluklarla almak üzerine. Ama bu gün inanıyorum ki bugün sandıkta İstanbul halkı ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşlarımız sandıkta cevabı verecek.

STRATEJİMİZİ KORUDUK

Bu bir adalet, demokrasi mücadelesidir. Bu hukuksuzluğa karşı hep birlikte omuz omuza yürüttüğümüz bir mücadeledir. Demokrasi ittifakının en belirgin buluşmasıdır. Bu yüzden stratejimizi 31 Mart’ta olduğu gibi bugünde koruduk, yarında korumaya devam edeceğiz.

HERKES HEYBESİNE BARIŞ, DEMOKRASİ KOYSUN

Yarın 24 Haziran sabahından itibaren uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Üçüncü yolda kararlı bir şekilde yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bu uzun yolda Türkiye’nin demokrasi ve barışını hep birlikte inşa etmek için çaba göstereceğiz.

Yarından itibaren bugüne kadar attığımız adımların karşılığında demokrasi ittifakını Türkiye’nin her yerinde örmeye çalışacağız. Halkların Demokratik Partisi olarak Türkiye’nin içinde sıkıştığı bu kutuplaşmadan, kamplaşmadan çıkmanın yolu üçüncü yolda buluşmadan geçiyor.

Tüm demokrasi güçlerine, sivil toplum örgütlerine, sendikalara, emekçilere, kadınlara bu demokrasi ittifakında buluşma çağrısı yapıyorum. Türkiye’nin ihtiyacı olan demokratik anayasadır, toplumsal barıştır. Yok edilen toplumsal barışı hep birlikte inşa edelim.

Demokrasi ve barış yolunda buluşmaya devam edelim. Yarın uzun bir yolculuğa çıkıyoruz, herkes heybesini hazırlasın. Heybesine barış, demokrasi, halkların birarada yaşama iradesini koysun. Ortak vatanda demokratik cumhuriyeti var edene kadar, bu yolda yürümeye devam edeceğiz.”

Temelli, açıklaması ardından oy kullanmaya gelenler tarafından alkışlar ve “Herşey çok güzel olacak “sloganlarıyla uğurlandı.