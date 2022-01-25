Sezen Aksu'yu ''kafalarına sıkacağız'' diyerek tehdit etmişti: İhale müptelası çıktı

Sanatçı Sezen Aksu'yu “Kafalarına sıkacağız” ifadeleriyle tehdit eden AK Partili Erol Bulut’un, şimdiye kadar kamudan toplam bedeli yarım milyar lirayı aşkın onlarca ihale aldığı ortaya çıktı.

Sanatçı Sezen Aksu, 2017 yılında yazdığı şarkı sözleri nedeniyle iktidarın hedefi olmuş; Aksu hakkında AK Parti'li isimler suç duyurusunda bulunmuştu.

O isimlerden biri olan AK Parti'li Erol Bulut ise Çağlayan Adliyesi önündeki basın açıklamasında Sezen Aksu’yu şeytanın yolundan gitmekle itham ederek; Müslümanların sinir uçlarının sonuna kadar zorlandığını ve “Sabrımız taştı artık” demiş, konuşmasında “İçişleri Bakanımızın dediği gibi beyinlerine sıkacağız, kafalarına ve inlerinde hepsini ezeceğiz. Dağda Kandil’i PKK’yı nasıl eziyorsak şu anda onları savunanlara da bunu buradan bir kez daha söylemek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

500 MİLYONU AŞKIN DEĞERDE 48 İHALE

Sezen Aksu'yu 'kafalarına sıkacağız' diyerek tehdit eden AK Parti'li Bulut'un ihale sicili ortaya çıktı.

BirGün'de yer alan habere göre, Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şirketi’nin yüzde 50 ortağı da olan Erol Bulut'un özellikle AK Parti’li belediyelerden çok sayıda ihale aldı.

Bulut, son 4 yılda, büyük bir çoğunluğu AK Parti’li belediyeler olmak üzere çeşitli kamu kurumlarından 48 ihale alırken; 48 ihalenin toplam bedeli 500 milyon TL’yi aştı.

Mavi Yeşil firması son olarak geçen ay Kartal Belediyesi’nden 63 milyon 638 bin TL bedelli bir ihale aldı.

Öte yandan Erol Bulut’un oğlu Yunus Emre Bulut’un firması Jet Kar Turizm Nakliye Taşımacılık Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şirketi de, yine geçen ay Eyüpsultan Belediyesi’nden 12 milyon 499 bin 156 TL’lik ihale aldı.

AK Parti’DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

“Kafalarına sıkacağız” diyen Erol Bulut, 2018 milletvekili seçimleri için AK Parti’den İstanbul 3. Bölge’den milletvekili aday adayı olmuştu. 27 Nisan 2018’de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na verdiği adaylık dilekçesi sonrasında bir basın açıklaması yapan Bulut özetle şunları söylemişti:

“İnşallah Reisimizin yöneteceği tek başlı sisteme geçeceğiz. Statükoların bitmesi lazım. Onun için de çift başlı bir sistemden, inşallah Reisimizin yöneteceği, vatan sevdalılarının yöneteceği, tek başlı bir sisteme geçeceğiz. Çok önemsiyoruz cumhurbaşkanlığı sistemini. Statükoya izin vermeyeceğiz. Bu milletin dediği olacak. 15 Temmuz’da milletin olmuştur. İnşallah bundan sonra da ilelebet milletin olacak. Mazlumların hamisi olacağız. Bu da bizim boynumuzun borcu.”

Birgün