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Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yeni gelişme: Kabul edildi

Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yeni gelişme: Kabul edildi

Türkiye'nin Avusturya'da Wels Mahkemesi'ne yaptığı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade başvurusu kabul edildi.

Türkiye'nin Avusturya'da Wels Mahkemesi'ne yaptığı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade başvurusu kabul edildi. Korkmaz'ın durumu ABD'nin iade talebinin değerlendirilmesinin ardından netleşecek.

Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Etiketler sezgin baran korkmaz iade
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