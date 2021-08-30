Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yeni gelişme: Kabul edildi
Türkiye'nin Avusturya'da Wels Mahkemesi'ne yaptığı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade başvurusu kabul edildi.
Türkiye'nin Avusturya'da Wels Mahkemesi'ne yaptığı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade başvurusu kabul edildi. Korkmaz'ın durumu ABD'nin iade talebinin değerlendirilmesinin ardından netleşecek.
Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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