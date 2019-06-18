SGK'dan veri gizleme ve geciktirme açıklaması

Aylık sigortalı sayısı istatistiklerini, Aralık 2018’den bu yana açıklamayan Sosyal Güvelik Kurumu (SGK), CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın bilgi edinme başvurusuna yanıt verdi. SGK'den verilen yanıtta, “Uluslararası standartlara uygun, saydamlık ve hesap verilebilirlik açısından etkili ve yeterli veri üretebilmek için hem Kurumun web sayfası hem de aylık istatistik bülteni gözden geçirilmektedir. SGK’nın veri gizleme ya da geciktirmesi söz konusu değildir” ifadeleri yer aldı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) aylık sigortalı sayısı istatistiklerini Aralık 2018’den bu yana açıklamamamasını TBMM gündemine taşıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi veren Bakan, aynı zamanda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi edinme başvurusu yapmış ve başvurusu beklemeye alınmıştı. SGK, bilgi edinme başvurusuna yanıt verdi.

VERİLERİN NE ZAMAN AÇIKLANACAĞI SORUSU YANITSIZ KALDI

CHP’li Bakan’a CİMER üzerinden yanıt veren SGK, verilerin gizlenmesinin ya da geciktirilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. Verilerin ne zaman açıklanacağı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen yanıtta şu ifadeler kullanıldı: “SGK aylık istatistik bültenlerinin hem içerik hem format itibariyle güncellenmesi çalışmaları, yılbaşından itibaren devam etmektedir. Uluslararası standartlara uygun, saydamlık ve hesap verilebilirlik açısından etkili ve yeterli veri üretebilmek için hem Kurumun web sayfası hem de aylık istatistik bülteni gözden geçirilmektedir. SGK’nın veri gizleme ya da geciktirmesi söz konusu değildir.

'6 AYDIR VERİ AÇIKLAMAYAN SGK’NIN ŞEFFAFLIK İDDİASI UMUT VERİCİ'

SGK’nın komik duruma düştüğünü belirten CHP’li Bakan, “TÜİK, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi olduğunu, işsizlik oranının 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesine çıktığını açıkladı. Bu esnada SGK, verilerde uluslararası standartlara uygunluk, saydamlık ve hesap verilebilirlik açısından tam 6 aydır web sayfası ile aylık istatistik bültenlerini gözden geçiriyor. Görünen o ki SGK’da uluslararası standartlar için yerel seçim takvimi bekleniyor.

Memlekette seçim de bitmeyince haliyle SGK’nın verileri ‘gözden geçirme’ süresi de uzuyor. İşsizlik ile ilgili önemli gelişme ve tartışmaların olduğu dönemlerin ya da seçim dönemleri gibi kritik süreçlerin tamamında sınıfta kalan SGK, saygınlığını ve güvenilirliğini zedelemekle kalmayıp komik duruma da düşüyor. 6 aydır veri açıklamayan SGK’nın şeffaflık ve hesap verilebilirlik iddiasının olması umut verici tabii…” diye konuştu.

CHP’li Bakan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında şu soruları sormuştu:

1 – Ülkemizin en büyük bütçeli kuruluşlarından biri olan, 2018 yılı geliri 381 milyar TL olan, aktif sigortalılar, emekliler ve bağımlılar dahil toplam 70 milyon insana hizmet veren ve kayıtlı istihdamla ilgili en büyük ve en geniş veri tabanına sahip olan SGK hangi gerekçe ile beş aydır sigortalı verilerini açıklamamaktadır?

2 – İşe giriş ve ayrılma bildirgeleri elektronik ortamdan ulaştırılan, primleri tahsil eden, emekli aylıklarını ödeyen ve 33 binden fazla çalışanı olan SGK, sigortalı sayılarını bilmiyor mu? Ve/veya neden düzenli olarak açıklamıyor?

3 – Kurumun saygınlığını ve güvenilirliğini zedeleyen SGK yönetimi, 2019 yılının aylık sigortalı verilerini ne zaman açıklayacaktır?

4 – 2019 Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarının, aylar bazında olmak üzere, aylık sigortalı sayısı kaçtır?