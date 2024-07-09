SHP'nin kurucu üyeleri belli oldu

Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) kuruluş işlemleri tamamlandı. Faaliyette olan siyasi partiler listesinde yerini alan SHP'nin kurucu üyeleri de belli oldu.

Kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan partiyi "faaliyette olan siyasi partiler" arasına ekledi. Listede kısaltması ‘SHP’ olarak yer alan partinin adresi, Kızılay Karanfil Sokak'ta gösterildi. Sosyal Demokrat Halkçı Partinin kurucuları şu isimlerden oluştu: "Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler, Zülfü Hamit Altın."