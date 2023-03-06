Şi Cinping: Çin, bilimsel ve teknolojik yeniliklere bel bağlamalı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, endüstri, akademi ve araştırma enstitüleri arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ulusal Halk Kongresi'nin basına kapalı toplantısında mesajlar verdi.

Şi, "kendi kendilerine yetmek için" bilim ve teknoloji alanındaki gelişimi hızlandırmaları gerektiğini vurguladı:

Bilim ve teknoloji vurgusu yaptı

Yeni alanlar açmak ve şiddetli uluslararası rekabet karşısında büyümede itici güçleri teşvik etmek üzere bilimsel ve teknolojik yeniliklere bel bağlamalıyız.

"İş birliği artırılmalı"

Şi, bu bağlamda ülkesindeki endüstri, akademi ve araştırma enstitüleri arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

The Guardian'ın haberine göre, Çin'in teknolojik ilerlemesi, küresel rekabet ve ABD gibi yabancı hükümetlerin artan kısıtlamalarıyla karşı karşıya.

Ancak söz konusu sektörün, Pekin'in kendi baskıları ve kontrolleri tarafından da engellendiği belirtiliyor.

ABD merkezli popüler ChatGPT'nin ortaya çıkışı, Çinli teknoloji firmalarının "hükümeti üzmeden" kendi teknolojilerini geliştirmede yaşadıkları zorlukların altını çiziyor.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang, pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'in ChatGPT ile aynı sonuçları elde edip edemeyeceğini "bekleyip görmek" zorunda kalacağını söylemişti.

Wang, sonuçları gerçek zamanlı olarak sunma yeteneğinin elde edilmesinin "çok zor" olduğunu da sözlerine eklemişti.

ABD, teknolojik üstünlüğünü kaptırmak istemiyor

Washington, yeni ihracat kontrolleriyle Çinli üreticilerin ileri teknoloji çiplere erişimini engellemenin yanında çip üretimi için gerekli donanım, malzeme ve insan kaynağını da denetime almaya karar vermişti.

ABD, öncüsü olduğu çip endüstrisini Çin ile teknolojik rekabetteki “kırmızı çizgisi” olarak görüyor, 5G iletişim altyapısında olduğu gibi üstünlüğünü kaptırmak istemiyor.