Sinan Ateş'in ailesi Özgür Özel ile bir araya geldi

Ankara'da suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş'in annesi, ablası ve eşi, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geldi.

Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, ablası Selma Ateş ve eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüşüyor.