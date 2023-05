Sinan Oğan 2. turda destek şartlarını açıkladı: 5 şartından birini esnetti

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek seçim yarışında ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak ediliyor. TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk olan Sinan Oğan, 2. turla ilgili açıklamalar yaptı.

Oğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Seçimin sürprizini biz yaptık. Ama memnun değilim sonuçtan. Sandıkta Türkiye genelinde organizasyonu yapacak tüm sandıkları gözetecek imkanımız yoktu. Yüzde 2 oyumuz iç edildi. Son 3 gün içinde söylediğimiz bir cümle, bir paragraf içinden alındı ve o kısım üzerinden linç edildik. Bunu yapanlar bir kısım sanatçılar, YouTuberlar, Cüneyt Özdemir gibi. Sinan Oğan olmasa seçim ilk turda biterdi. Biz en başından beri ilkeli siyaset yürütüyoruz. İlk günden beri 'Biz o günkü şartlarda kararımızı vereceğiz' dedik. Biz kararımızı verdiğimizde Sinan Oğan'ın kararı olmayacak. Bizimle birlikte hareket eden kitlenin kararı olacak. 1-2 gün içinde kararımız netleşecek. Tabanımızın önemli bir kısmını hareket ettirme kabiliyetimiz var. Bizim temel şartlarımız var bunları masaya koyacağız. Bu şartlarımız kabul edildikten sonra biz bir yediemin gibi sigorta gibi hükümetin içinde de yer alabiliriz. Sinan Oğan çekilse, seçim sonuçlarını yarım puan farkla kaybeden Erdoğan buradan puan alır seçimi kazanırdı."

ATA İTTİFAKI'NIN ŞARTLARI NELERDİR?

Işık'ın "Temel şartlarınız nelerdir?" sorusunu yanıtlayan Oğan, "Bir biz PKK terör örgütüyle, FETÖ ve Hizbullah'la kesintisiz mücadele. Bu olmazsa olmazımız. Sığınmacıların bir takvim içerisinde geri gönderilmesi. Bizim takvimimiz 1 seneydi. Bir başkası seçildiğine göre 1 seneyle dayatmanın manası yok ama bir takvime bağlanmalı. HDP ve Hizbullah'a hükümette görev verilmemesi sürecin dışında tutulması. Anayasa'nın ilk 4 ve 66. maddesine asla dokunulmayacağının taahhüt edilmesi. Türk milletinin ortak talebi olan bu talepleri her iki tarafça kabul edileceğini düşünüyorum." dedi.

"Bundan sonraki süreçte HÜDA-PAR'ın ve HDP'nin gelip seçimin orta yerinde olması abesle iştigal olur biz orada olmayız. HÜDA-PAR'lı ve HDP'li bir bakan olmasını istemem. Bizim ortaya koyduğumuz şart reel gerçeklere dayanıyor. HDP, PKK ile arasına mesafe koyamayan bir uzantıdır. Siyasal uzantısı olarak görüyorum. Diğer türlüsü terör örgütü olarak görüyorum anlamına gelir ki o başka bir şey"

"HER İKİ TARAFI DA DESTEKLEMİYORUZ DİYEBİLİRİZ"

"Her iki ittifakla da bu temellerde anlaşılırsa ne konuşacaksınız?" sorusuna ise Oğan şöyle yanıt verdi:

"Bizim eğilimler devreye girer. Oy verenlerin ittifak üyelerinin tabanımızın eğilimleri devreye girer. Biz her iki tarafı da desteklemiyoruz bir sonraki seçimlere hazırlanıyoruz bu da olabilir. Bizim desteğimiz kazanan tarafı güçlendirebilir. Destek verdiğimiz tarafı tabanımızla birlikte istişare kararı vereceğimiz için desteğimiz o tarafı güçlendirebilir. Cumhur ve Millet ittifakı biz olmadan da seçimi kazanabilir. 10 milyona yakın oy kullanmayan kitleyi götürebilir. Bizim olmamız bulunduğumuz cenahı daha canlandırır ateşler dinamizm katar. Diyelim ki Cumhur İttifakı ile birlikteyiz o zaman seçimi 5-6 puanla kazanır. Güçlü bir hükümet demektir bu. Yatırımcıya güven verir. Aynı şekilde Millet İttifakı ile de. Sürekli eleştirilen 'Bunlar milli yerli değil' düşüncesine set çeker. Kararımızın ne olacağı yönünde aramızda bir fikir birliği var aşağıya yukarı. "