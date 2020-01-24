Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı !

MHP’li Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, CTT TV'de Korcan Karar ile 60 Dakika programında soruları yanıtladı.

Sinan Oğan, programda cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı.

Sinan Oğan'ın açıklaması şöyle oldu:

Korcan Karar: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'ın muhtemel rakipleri kimler olabilir?

Sinan Oğan: Seçimler eğer zamanında yapılacaksa şu an muhtemel rakiplerinden birisiyle konuşuyorsunuz. Onu söyleyebilirim.

Korcan Karar: Bunu biraz daha açar mısınız? Çok da iddialı söylediniz. Nedenini açıklar mısınız?

Sinan Oğan: Türkiye'de nüfusun önemli bir kısmı genç nüfustan oluşuyor. Türk halkının büyük bir kısmı milliyetçi duygularla yoğrulmuş. Dünyada iki önemli rüzgar var. Bir: Genç liderleri dünya artık iş başına getiriyor. İnsanlar artık koşturan, koşan, çalışan, dünyayı okuyabilen genç lider isityor. İkincisi: Artık milliyetçi, vatanını milletini seven liderlere ihtiyaç var.

O sebeple bu şartları kendisinde gören bir siyasetçi olarak Türkiye'yi yönetme sevdasında olan bir siyasetçi olarak elbett ki bu hakkı kendimizde görüyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı sürdürüyoruz. Ve inşallah günü zamanı geldiğinde de bunu hep beraber göreceğiz.

Korcan Karar: Arkanızda kimler olacak?

Sinan Oğan: Arkamda Türk milleti ve Türk milliyetçileri