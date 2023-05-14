Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yaptığı açıklamada, ''Seçimler büyük ihtimalle ikinci tura kalacak'' dedi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, oy sayım işlemleri devam ederken kameraların karşısına geçti.



Oğan, seçimlerin uzun, yorucu ve zorlu geçtiğini belirterek, "Çok kısıtlı imkanlarla biz bu seçime girdik. ATA İttifakı ve ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak yok sayıldık, anketlerde yok sayıldık, televizyonlarda yok sayıldık, türlü türlü saldırılara maruz kaldık, taşlı sopalı saldırılara maruz kaldık. Sosyal medyadan, gazete köşelerinden, televizyon yorumlarından linçlere maruz kaldık. Ancak biz hep plana sadık kaldık. Biz ilk günden beri şunu ifade ediyorduk; 'Bu seçimlerde HDP ve HÜDA-PAR gibi terörle arasına mesafe koymayan siyasi partiler kilit olma hesabı yapıyor. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak biz bu hesabı bozacağız' dedik. Biz de bu şartlarla, bu imkanlarla bizim ikinci tura kalmamızın çok kolay olmadığının farkındaydık. Ancak biz başka bir şeyi başarabilirdik. Seçimin ikinci tura kalacağı en başından beri bizim ön gördüğümüz bir şeydi. Biz Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri yeniden Türkiye'deki seçimlerin merkezine, göbeğine oturtmak için yola çıkmıştık. Bizim bütün hedefimiz Türk milletinin ve Türk devletinin menfaatlerini Türk milliyetçileri tarafından korunması. Görüyoruz ki seçimler ikinci tura kalmış gözüküyor" dedi.

'BİZİM TUTUNACAĞIMIZ TAVIR MİLLETİMİZDEN YANA'

Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin ikinci turun belirleyicisi olacağını vurgulayan Oğan, "Şu an onu ya da bunu destekleyeceğiz demiyoruz. Biz ATA İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerle milletimizin bize oy veren temsilcileriyle istişareler yapacağız. Bu istişarelerin sonucunda bir karar vereceğiz. Sanki biz bir pazarlık içerisine girecekmişiz gibi lanse edildi. Oysa bizim söylediğimiz çok açıktı. Biz; anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği, madde 66 Türklüğün anayasadan çıkarılma girişimlerinin karşısında bir set kurulması, 13 milyon sığınmacının gönderilmesi, Türkiye'deki son ekonomik krizin temel sebeplerinden olan 'faiz sebep enflasyon sonuç' saçmalığından kurtulunması gibi bizim öne koyacağımız şartlar vardır. Bu şartlar olmadan zaten ikinci aşamaya geçilmez. Son 3 gündür Muharrem İnce'ye yapılan linç girişimin benzeri bize yapılmaya çalışıldı. Bizi sanki koltuk derdinde olan bir yapıymışız gibi göstermek istediler. Ancak bunu yapanlar gördüler ki Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın aslında bu seçimlerde onların hayal ettiğinden çok daha önemliymiş. Bizim tutunacağımız tavır milletimizden yana olacaktır. Bizim takınacağımız tavır kesinlikle istişareden yana olacaktır. Biz terör örgütlerinin siyasi uzantılarının Meclis'e taşınmasına karşıyız. Eğer ikinci turda bizim desteğimize ihtiyaç duyan birisi olursa önce terörle arasına mesafe koymak zorunda. Terör örgütlerinin siyasi uzantısına mesafe koymak zorunda. Bizim zaten siyasete girdiğim günden bu yana söylediğimiz şeyler; hiç değişiklik olmadı. Terör örgütüyle arasına mesafe koymayan bize gelmesin" ifadelerini kullandı.

DHA