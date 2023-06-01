Sinan Oğan'dan ''Keşke dürüst olsaydın'' diyen MHP'li eski vekile yanıt

Eski MHP milletvekili Ali Uzunırmak, Sinan Oğan'a ''Keşke bir planın adamı olduğunuzu bize dürüstçe söyleyebilseydiniz?'' diyerek eleştiride bulundu. Oğan ise Uzunırmak'a 4 maddelik bir açıklamayla yanıt verdi.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermesinin yankıları sürüyor.

ESKİ MHP'Lİ VEKİLDEN SERT ELEŞTİRİ

Tartışmalar devam ederken dün sosyal medya hesabından "Plana sadık kal" paylaşımı yapan Sinan Oğan'ın bu çıkışı uzun yıllar MHP'de milletvekilliği yapan Ali Uzunırmak'ın tepkisini çekti. Oğan'ın paylaşımını alıntılayan Uzunırmak, "AKP kadroları, temsil gücü, toplumda eriştiği dünya görüşü yoğunluğu, etkileri ve pisliklerine bakıldığında; Okyanusta bir damlasınız! Ülkücü CB adayı diye yola çıktığınızda bizler imza verip, verdirirken, keşke bir planın adamı olduğunuzu bize, kitleye dürüstçe söyleyebilseydiniz?" ifadelerine yer verdi.

SİNAN OĞAN'DAN YANIT GELDİ

Bu çıkış sonrası gözlerin çevrildiği Sinan Oğan'dan cevap gecikmedi. Kendisini dürüst olmamakla suçlayan Uzunırmak'a yanıt veren Oğan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"Sayın Uzunırmak,

Yola çıkarken 3 sene önce Türk milliyetçilerine şu sözleri verdim; Öncelikle 'üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday olursa ben olmayacağım dedim' aday çıkmadı ben de sözüm gereği Türk milliyetçilerini adaysız bırakmadım.

1- HDP'yi kilit parti konumundan çıkaracağız. Sözümüzü tuttuk ve çıkardık.

2- Türk milliyetçilerini siyasetin ana gündemi ve gündemin belirleyeni yapacağız dedik ve yaptık.

3- Seçimi ikinci tura bırakacağız ve ikinci turun belirleyeni yapacağız dedik ve yaptık.

4- İkinci turda her iki ittifakı domine edecek ilkeleri ortaya koyduk ve kabul ettirdik.

Tüm bunları sizlerin, Türk milliyetçilerinin ve gönüllü dostlarımızın bize verdiği imza ve oylarla yaptık. Bize sadece %5.2 oy verildi. Bu oyla bu kadarını yapabildik. Seçilecek yeterlilikte oy verildi de gereğini yapmadık mı?

İkinci turda istişare yaptık, bu kararımızın doğru olduğuna kanaat getirdik ve tercih kullandık. Biz yukarıdakileri kendi insiyatifimizde başlattığımız çalışmalarla ve kurduğumuz ATA ittifakı ile yaptık. Tüm bunları görmeyip tercihimizi eleştirmeniz haksızlıktır. Ayrıca;

Sizler yıllardır bu davada bizlerin büyükleri olarak bir insiyatif aldınız da, önümüze düştünüz de peşinizden gelmedik mi? Daha iyisini yapabilen var ise konforlu alanlarından çıksın ve buyursun sahaya insin yapsın. Eleştirmek işin en kolay ve konforlu kısmı… Biz bir damlaysak siz buyurun ırmak olun, deniz olun. Veya kim be yapıyorsa sadece eleştirmeyi de artık bırakın lütfen."