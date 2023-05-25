Sinan Oğan'dan Nagehan Alçı'ya ''danışıklı dövüş'' yanıtı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı, Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına ilişkin ''Danışıklı dövüş'' yorumunu yaptı. Oğan'dan Alçı'nın sözlerine yanıt geldi.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için "bilinçli rol paylaşımında" bulunduklarını savundu. Alçı'nın iddiasına Sinan Oğan cevap verdi.

Nagehan Alçı: Danışıklı dövüş yapıyorlar

Alçı paylaşımında, ''Aşırı-sağcı siyasetçi Ümit Özdağ-Sinan Ogan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler. Özdağ ve Oğan resmen danışıklı dövüş yapıyor… Yüzde 5 oy ile, Yüzde 95 insanı kilitliyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan: Kendinizi fazla komplo teorisine kaptırmışsınız

Sinan Oğan, Nagehan Alçı'nın paylaşımına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Alçı'nın paylaşımını alınıtlayan Sinan Oğan, ''Nagehan hanım, öncelikle tanımlamanızı doğru yapın lütfen. Bizler Türk milliyetçisi insanlarız. Türk milliyetçiliği her türlü aşırılığı reddeder. İkinci olarak da biz Cumhur ittifakıyla ilkeler bazında bir birliktelik kurduk. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temel ilkeleridir. Bundan neden rahatsız oldunuz? Kimsenin kimseyi esir aldığı falan yok, fazla komplo teorisine kaptırmışsınız kendinizi.Uzun lafın kısası; Plana sadık kal!'' diye tepki gösterdi.'' diye cevap verdi.