''Sıra FETÖ'nün siyasi ayağına geldi'' iddiası

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Mayıs ayının ilk günlerinde bazı siyasilerin FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınacağını belirtti.

Öztürk’ün “Operasyon sırası siyasetçilere geldi” başlıklı yazısından ilgili bölümler şöyle:

“Fethullahçılara dönük operasyonlar, görevden almalar hızlanınca, sıranın siyasetçilere geldiği de sıkça konuşulur oldu. Önümüzdeki ayın ilk günlerinde bazı siyasetçilerin gözaltına alınacağı belirtiliyor, isim isim sıralanıyor. Bunlar arasında son dönemde ismi sıkça gündemde olan kadın politikacının adı da geçiyor. TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporunun geciktirilmesinin bir nedeni olarak da, bazı siyasilere dönük operasyonun beklenmesi, onların da raporda yer almasının sağlanması olarak gösteriliyor. (…)

(…) 20 bin civarında emniyet mensubu ihraç edildi. Cumhurbaşkanı'nın korumalarının da aralarında bulunduğu 9 bin 103 polis de son operasyonla açığa alındı. Emniyette bir kural vardır, hangi polisle ilgili herhangi bir ricada yüzden kimin kime referans olduğu bellidir.

Peki bunca Fethullahçı doldurduğunuza göre, bunların referansı olanları da açıklayın bakalım. Açıklayamazlar. Onlarla ilgili işlem yapamazlar. Çünkü referansları AKP milletvekilleridir. Bugün ihraç edilenlere, açığa alınanlara baktığımızda bunların önemli bir bölümünün de AKP döneminde göreve başlatılanlar olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanının korumalarının referansları kim acaba? Öğrenince sizler de çok şaşırırsınız…

İSTİHBARAT NOTUNDAN…

Dedim ya “Emniyette her şeyin kaydı vardır” diye… “Daktilo devrinden” kalma bir istihbarat notunu okuyoruz:

“31Ağustos 1988 günü İzmir'deki polis okullarını gezen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı (ismi yazılı), 100. Yıl Polis Okulu'ndan ayrıldıktan sonra Fevzi Paşa Bulvarı Basmane PTT'si önünde otosu park edildikten sonra 1926 Sokak'ta bulunan Fethullahçı grubun faaliyette bulunduğu sağlık merkezini ziyaret etmiştir. Adı geçen kişi genel müdür yardımcısı, Fethullahçıların Ege Bölge Sorumlusu Doktor M. ile 2 saate yakın görüşme yapmıştır. Emniyet teşkilatında, amaçlarına alet olmayan bazı teşkilat mensuplarını şahsına şikayet etmişlerdir.”

Peki sonra ne mi oldu? Bu kişi 2002 yılında AKP'den milletvekili seçildi. O dönemde de belki yüzlerce kişinin emniyete alınmasına aracı olmuştur. Emniyetin istihbarat notunu, o dönemi bilen emekli emniyet yetkilisine sordum. Şunları söyledi: “Evet, genel müdür yardımcısını o tarihte İzmir'de izlemişiz. Olay doğru. Ama doğru olan bir şey daha var: Bu kişinin cemaat bağlantısı çok iyi biliniyordu. AKP'den milletvekili seçildi. Bugün o şahıs rahat geziyor. Ama onun çömezleri içeriye alınıyor.”

İşte rahatsızlık da buradan kaynaklanıyor. Bu işin sorumlularından hesap sorulmadıkça, referans olanlar ortaya çıkarılmadıkça bugün FETÖ düşmanlığı yapanların yarın yine dönüş yapacağından kuşkunuz olmasın.”