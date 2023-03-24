Sırrı Sakık'tan Yavuz Ağıralioğlu'na olay sözler

HDP'li Sırrı Sakık, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na sert sözlerle yüklendi. "Herkes haddini bilecek" diyen Sakık, hedeflerinin 100 yıllık cumhuriyeti değiştirmek olduğunu söyledi.

HDP'Lİ SAKIK: HERKES HADDİNİ BİLECEK

"HDP'nin, Emek ve Özgürlük Bloku'nun oyları ile gelip cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan olacaksınız. Size oy vereceğiz, 'Aman şunu yapmayın, etmeyin.' Herkes haddini bilecek." İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ve HDP desteğine yönelik ifadelerine bu sözlerle yanıt verdi HDP'li Sırrı Sakık. "Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla konuşacağız" dedi.

"100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

HDP'li Sakık, Ağıralioğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı. "Biz bu sistemi değiştireceğiz, bizim küçük hesaplarımız yok. Biz masada oturup vekillik, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık değil, biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz" diye konuştu.