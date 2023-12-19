Sırrı Süreyya Önder'in TBMM'deki bu sözleri gündem oldu

TBMM'de 2024 bütçe görüşmeleri devam ederken, TBMM'nin tek Hristiyan vekili olan DEM Parti Milletvekili George Aslan'ın "Lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim" ricasına oturumu yöneten Sırrı Süreyya Önder "Hele bir başlayın, Allah kerim" yanıtını verince TBMM'de gülüşme sesleri duyuldu.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yapan DEM Parti Milletvekili George Aslan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e dönerek, "600 Müslüman milletvekili içinde bir Hristiyan milletvekiliyim. Dertlerimiz de çok. Lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim." dedi. Önder'in, "Hele bir başlayın, Allah kerim." yanıtı Genel Kurulu'ndaki milletvekillerini güldürdü.

TBMM Genel Kurulu'nda ilginç anlar yaşandı. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, konuşma yaptığı sırada, ek süre talep ederek, "Sayın başkan 1 dakikayla tamamlamam mümkün değil. 600 Müslüman milletvekili içinde bir Hristiyan milletvekiliyim. Dertlerimiz de çok. Lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim." dedi.

"ÖNDER: HELE BİR BAŞLAYIN, ALLAH KERİM"

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Hele bir başlayın. Allah kerim" yanıtını verdi. Önder'in yanıtına TBMM Genel Kurulu'ndaki milletvekillerini güldürdü.