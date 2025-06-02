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Sırrı Süreyya Önder'in yerine gelen isim belli oldu

Sırrı Süreyya Önder'in yerine gelen isim belli oldu
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DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, partisinin yeni Meclis Başkanvekili seçildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından DEM Parti, Kapalı Grup Toplantısında Meclis Başkanvekilini belirledi. DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği duyuruldu. 

 

 

DHA

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Etiketler Sırrı Süreyya Önder dem parti meclis başkanvekili
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