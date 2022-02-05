Siyasilerden koronavirüse yakalanan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalandıklarını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından muhalefet liderlerinden Erdoğan çifti için geçmiş olsun mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından eşi Emine Erdoğan'la koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Açıklamanın ardından sosyal medyadan Erdoğan çiftine geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

İşte o mesajlar;

KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

TEMAL KARAMOLLAOĞLU

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

ALİ BABACAN

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

AHMET DAVUTOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin" dedi.