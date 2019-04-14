Şok iddia! ''13 yıldır Egemen Bağış'ın şoförünün maaşını İBB ödüyor''

AK Partili eski bakan Egemen Bağış’ın 13 yıldır makam şoförlüğünü yapan M.G’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadrosunda olduğu ve Bağış’a özel olarak tahsis edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Bağış'ın 13 yıldır özel şoförlüğünü yapan İBB kadrosundaki M.G'nin bu hafta apar topar İBB tarafından geri çağrıldığını açıklayarak “Bu gibi birçok yasa dışı görevlendirme yapıldığını biliyoruz, hepsini açıklayacağız. İBB yılladır kendi kadrosundaki elemanları bu şekilde tahsis ederek İstanbulluların cebinden milyonlarca liranın çıkmasına neden oldu” dedi.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, kesin olmayan sonuçlara göre yeni İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmemesi nedeniyle bir yönetim boşluğu içinde olan İBB'de yaşanan önemli bir gelişmeyi gündeme getirdi.

Ataman, eski bakanlardan Egemen Bağış'ın özel şoförlüğünü yapan M.G'nin aslında büyükşehir kadrosunda şoför olduğunu ve İBB tarafından mevzuata aykırı şekilde Bağış'a tahsis edildiğini anlattı. 13 yıllık şoför saltanatının da İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından İBB birimlerinde yaşanan “temizlik harekatı” sırasında ortaya çıktığını belirten Ataman “Bağış'ın şoförü M.G bu hafta apar topar asıl görev yeri olan İBB'ye çağrıldı. Yasalsa bu tahsis neden geri çağırdınız? Bu şekilde birçok şoför ve araç tahsisi yapıldığını biliyoruz. Yakında hepsini isim isim açıklayacağız” dedi.

İSTANBUL'UN BÜTÇESİ KİMLERE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ?

Bağış'a tahsis edilen şoför için İBB'nin 13 yıl boyunca maaş ödediğini vurgulayan Ataman “Bağış'ın şoförünün İBB'ye maliyeti kaba bir hesapla 780 bin lirayı buluyor. İstanbul halkının parasının bu yöntemle kimlere peşkeş çekildiği yakında tek tek ortaya çıkacak. Bu tip şoför ve araç tahsislerinin İstanbullulara maliyeti milyonlarca lirayı buluyor. Geriye dönük olarak bu paraları kamuya kazandıracağız. ‘İstanbul sevdalarını' ortaya dökeceğiz” diye konuştu.