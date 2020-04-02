Şok iddia: ''Umreden dönen 13 bin kişi kontrolsüz giriş yaptı''

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, koronanın Türkiye’de yayılmasında umreden gelen 13 bin kişini kontrolsüz girişinin neden olduğunu söyledi.

Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Kitlesel bir tehdit geliyorum dedi ama biz bunu göremedik” dedi.

Sağlık Bakanı’ndan bir art niyet aramadığını söyleyen Altay, “Umreye giden 25 bin vatandaşımızın 13 bini kontrolsüz giriş yaptı. 12 bini ise kısmen kontrol edildi. Bu kadar yayılmasında maalesef umreden dönerken kontrolsüz giriş yapan vatandaşlarımızın dahli var” ifadelerini kullandı.

‘AKP VEKİLİ BU GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ’

Altay, Isparta AK Parti Milletvekili’nin dün bu gerçeği itiraf ettiğini söyleyerek, “Resmi rakamlara göre Isparta’da 268 vaka var. Bunun 245’i umreden dönenler. Bu sadece Isparta’da tespit edilen. Bu 81 vilayet içinde aynıdır” diye konuştu.

İTALYA TEPKİSİ: BİR RESMİNİ KOYMAMIŞ

Altay, Türkiye’nin İtalya ve İspanya’ya yardım göndermesine ilişkin olarak, “Sayın cumhurbaşkanı devlet içinde devlet diyordu ya işte bunun çok güzel bir örneği gazetelerde boy boy resimlendi” dedi.

Erdoğan’ın CHP’li belediyelere dönük “Devlet içinde devlet olmaz” sözlerini de değerlendiren Altay, “Belediyelerimiz devlet içinde devlet değildir. Onlara kanunla verilmiş görevler vardır. Ve bunları yapıyor ve sana rağmen de yapmaya devam edecek” dedi.

Altay, Türk bayrağını gösterek ‘Devlet budur’ diyen Altay, yardımların Cumhurbaşkanlığı forsuyla gitmesini eleştirdi. Altay, “Devletin içideki devlet budur işte. Bir resmini koymamış. Belediyelerimiz devlet içinde devlet değildir. Onlara kanunla verilmiş görevler vardır. Ve bunları yapıyor ve sana rağmen de yapmaya devam edecek” diye konuştu.

Altay, “Ben isterimki İtalya’ya giden koli de Türkiye Cumhuriyeti’nin al bayrağı olsun” ifadesini kullandı.



