Sokak hayvanları yasası AYM'de
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CHP, sokakta yaşayan hayvanların katledilmesinin önünü açan yasayı, Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. 180 sayfalık bir dilekçe hazırlandı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ‘Ötanazi’ düzenlemesiyle kamuoyunda büyük tartışma yaratan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle bugün Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.
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