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  4. 03 Haziran 2019 17:11

Sokakta birbirlerini vurunca MHP kapatma kararı aldı !

MHP Genel Merkezi, Uşak ilinin Eşme ilçesinde yaşanan saldırı olayıyla ilgili Uşme İlçe Başkanlığını kapatmak ararı aldı. MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kinden gözaltına alınmıştı.

Sokakta birbirlerini vurunca MHP kapatma kararı aldı !
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MHP Genel Merkezi, Uşak Eşme İlçe Başkanlığının Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar kapatıldığını açıkladı.
 
MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, "Uşak ili Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığının olayla ilgili rolü genel merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır" denildi.

MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un ayağından vurulmasının ardından olayla ilgili MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden gözaltına alınmıştı.

İHA

mhp , ilçe başkanlığı , eşme
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